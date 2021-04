¿Qué pasó?

Ya han pasado 43 días del hallazgo del cuerpo sin vida del menor Tomás Bravo, niño de tres años que generó conmoción nacional tras su desaparición y posterior confirmación de su muerte en la localidad de Caripilun, en la región de Biobío.

Y hasta la fecha, aún no se logran dilucidar las causas que terminaron con su vida y quién o quiénes son los eventuales culpables de su muerte.

Bajo aquel panorama, cuando la familia aún no puede recibir el cuerpo para darle sepultura, la madre del niño expresó su sentir a través de redes sociales.

"Me has dejado una tarea muy grande hijo"

"Tú siempre serás mi fortaleza fundamental para seguir adelante, mi cable a tierra, mi inspiración, mi otra mitad y mi angelito que nunca perdí!! Te amo hijo!!", dice en una parte del escrito.

Siguiendo con sus sentidas palabras, agregó que "aunque quiera estar contigo no puedo hacer nada malo sino no podríamos estar juntos y sé que debo seguir porque me has dejado una tarea muy grande hijo".

"Te prometo hijo que llegaré hasta la verdad de todo lo que te pasó hijo. No bajaré los brazos....no me callarán!!!".

"Tenemos una o dos teorías de lo que pudo haber ocurrido"

Pedro Díaz, abogado de la familia materna de Tomás Bravo, entregó nuevos detalles sobre la investigación que busca establecer qué fue lo que pasó con el niño.

El fin de semana, el jurista realizó un recorrido por Caripilun tras lo cual afirmó tener algunas teorías de lo que pudo haber pasado.

El profesional explicó que “hicimos el recorrido completo que pudo haber realizado alguna persona para dejar el cuerpo de Tomasito en el lugar donde se encontró”.

Asimismo, dijo que "afortunadamente nos ha ido bastante bien con las diligencias que hemos estado realizando y ya tenemos una o dos teorías que nos están haciendo más luces de lo que pudo haber ocurrido”.

Si bien no reveló detalles de las diligencias, planteó que es posible que “puede que haya fallecido por muerte natural, y la intervención de terceros sea generada post mortem o quizá esa sería una teoría en la que estamos avanzando”.

