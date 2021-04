El diputado Camilo Morán (RN) respondió al Ejecutivo luego de que se reconociera por parte de este último que está tratando de convencer a sus parlamentarios de no apoyar la iniciativa del tercer retiro del 10% de los fondos AFP.

Morán ya mostró que está apoyando la iniciativa y el jueves pasado votó a favor del proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El parlamentario valoró el Bono Clase Media, recientemente promulgado, pero afirmó que no es suficiente, por lo tanto, hay que poner sobre la mesa el proyecto del tercer retiro.

"Valorable por supuesto lo que hizo el Ejecutivo. Buena medida el bono clase media, pero seamos sinceros: no será suficiente. No les llegará a todos. A los puristas, que se obsesionan con los números, el banco mundial dijo ayer que el 75% de la clase media no ha recibido ayuda", argumentó.



Por eso, ante las gestiones del Gobierno, el diputado RN pidió que no pierdan el tiempo. "Le pido al gobierno que no pierda el tiempo y en vez de convencernos de no apoyar el retiro, lo lidere, lo avale, mejore el proyecto, instale mecanismos de reintegro de fondos. Que no se dispare en los pies llevando la iniciativa al Tribunal Constitucional. Sería un gran error", finalizó.

Ver cobertura completa