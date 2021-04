El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al tercer retiro del 10% de fondos la AFP, proyecto que fue aprobado en general por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Desde el Ejecutivo han manifestado sus intenciones de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de evitar que la iniciativa se transforme en ley.

"Como autoridades estamos obligados a respetar la ley y los parlamentarios también", indicó Bellolio en Mucho Gusto.

“El primer retiro fue en un momento super distinto. Nosotros no queremos que haya pensiones de hambre, aumentamos en un 50% la pensión básica solidaria y ahora se va a aumentar todavía más. La reforma que no se ha aprobado todavía en el Senado aumenta de forma instantánea, en 80 mil pesos las pensiones a mujeres de clase media y en 60 mil pesos instantáneo a hombres”, explicó el vocero de Gobierno.

“Hay que mejorar las pensiones”

Bellolio manifestó que desde el Gobierno sí quieren mejorar las pensiones, sin embargo, el retiro de fondos previsionales impediría que esto sucediera y no beneficiará a los sectores más vulnerables.

“Nosotros sí creemos que hay que mejorar las pensiones, por tanto si tú retiras fondos de pensiones, no se pueden mejorar las pensiones, por algo es que en todas partes del mundo, sea cual sea el sistema de pensiones, es obligatorio”, acotó.

En el segundo retiro del 10%, “nosotros lo que hicimos es que fuera legal y no que se saltara la Constitución de nuevo, por tanto fuimos al TC para demostrar que esa vía que se estaba aplicando no era constitucional y fue lo que dijo el tribunal constitucional, dijo que esa no es la manera. Es una cosa que sólo puede hacer el Estado porque significa mayor gasto para el Estado”.

“El tercer retiro para las personas más vulnerables no significa nada”

Los retiros de los fondos previsionales, “nosotros creemos, además, que perjudica las pensiones futuras, por eso hacemos una reforma y este tercer retiro, particularmente, es complejo”, dijo Bellolio.

El ministro explicó que “ya hay 3 millones de personas que no tienen ni un peso para retirar y esas personas son las más vulnerables, por tanto el tercer retiro para las personas más vulnerables del país no les significa nada, de ahí que es más importante el IFE, el bono de clase media”.

No obstante, el vocero de Gobierno recalcó que esta iniciativa “a quienes sí podría beneficiar es a personas que tienen mayores ingresos y clase media”.

En caso de que se apruebe el tercer retiro del 10% y todos retiraran su dinero “habrían 5,3 millones de personas sin fondos y eso es un problema super grave para las pensiones”, finalizó el ministro.

