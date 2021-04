¿Qué pasó?

Durante la noche del lunes, antes de embarcarse en un vuelo a Puerto Rico, el cantante de trap, Bayron Fire, fue detenido por antecedentes por robo con violencia, lesiones y daños que tenía pendientes con la justicia desde el año 2019.

En una entrevista exclusiva con Meganoticias Prime, la víctima del trapero dio detalles sobre el momento de la agresión.

“Me emboscaron. Eran ocho autos, más de 30 personas. Se bajó este tipo y me comenzó a agredir”, relató la afectada y antigua manager de Bayron Fire.

No era el único

Según lo comentado por la denunciante, la agresión habría durado al menos 10 minutos. Supuestamente, quebraron todos los vidrios de su auto, por lo que habría estado retenida dentro del mismo.

Según la mujer, el cantante no estuvo solo: “Su mamá, su cuñada y su pareja fueron las principales personas que me pegaron. Me quedé sin nada, solo con ropa interior. De lejos escuchaba los gritos de mi hija”.

Debió escapar por miedo

Después de la agresión, la víctima tuvo que irse de la región Metropolitana, debido al miedo de encontrarse nuevamente con los posibles autores del ataque.

La Fiscalía Occidente solicitó prisión preventiva para Bayron Fire, pero el tribunal decretó arresto domiciliario. El Ministerio Público adelantó que la decisión tomada será objeto de reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Un cantante que causó tanto daño no puede quedar con arresto domiciliario. Los delincuentes gozando de una medida irrisoria y con privilegios. En cambio, una como víctima escondidos”, confesó.

El hecho

La PDI explicó que los hechos por los que fue detenido el artista responden a que, motivado por rencillas anteriores, en diciembre de 2019, en compañía de otras personas, interceptó a la víctima cuando se trasladaba en su vehículo.

Con armas de fuego y elementos contundentes, agredieron al individuo, causándole lesiones, además de destruir el auto y robar diversas especies.

El subprefecto Cristian Rojas, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos confirmó que Bayron Fire fue puesto a disposición de la justicia para ser formalizado por los delitos de robo con violencia, lesiones y daños.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.