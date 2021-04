¿Qué pasó?

Un estudio realizado por la Universidad de Chile reveló que las vacunas contra el Covid-19 tiene una efectividad del 56,5% para prevenir contagios tras 14 días de haber recibido ambas dosis.

El estudio denominado "Efectividad de la Campaña de Vacunación Covid 19 en Chile", fue realizado por investigadores Juan Díaz, Eduardo Engel y Alejandro Jófre.

Para medir la efectividad de la inoculación se consideraron las vacunas que se aplican en Chile, es decir, Sinovac (que ostenta el 93% de la segunda dosis administrada) y Pfizer BioNTech (7% restante). Además se tomó en cuenta que esta última ha demostrado una efectividad de 94% en Israel.

Resultados

Los resultados de la investigación revelaron que quienes hayan recibido la primera dosis tienen sólo un 3% de efectividad para prevenir contagios.

En tanto, quienes hayan obtenido la segunda dosis hace menos de 14 días, tendrían un 27,7% de efectividad, mientras que a dos semanas de recibir la segunda dosis se llegaría al 56,5% en promedio.

Eduardo Engel, uno de los investigadores, explicó que “la metodología que usamos dada la información que hay estima el efecto combinado de lo que se ha aplicado de Sinovac y Pfizer y es el 56,5% y luego tomando la efectividad de Pfizer en Israel, podemos inferir un 54% para la Sinovac”.

Los investigadores también destacaron que las conclusiones del estudio chileno coinciden con las del brasileño, ya que sugiere que la efectividad de la vacuna Sinovac no se ha visto afectada por una eventual circulación de nuevas variantes del virus en el país, ya sea porque dicha circulación todavía no es masiva o porque la vacuna no pierde efectividad con estas variantes.

Ver cobertura completa