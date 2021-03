¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena entregó su veredicto ante un caso que conmocionó a la región y que apunta a la muerte de Daniela Reyes, joven de tan solo 17 años, que el 26 de febrero de 2017 falleció al ser encontrada en condiciones deplorables en plena la calle, tras ser víctima de agresiones.

En la instancia, el organismo condenó a su pareja y único imputado, David Espinoza Geraldo, por los delitos de lesiones graves, lesiones menos graves y amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar.

En su argumento, el Tribunal señaló que la víctima falleció por la acción de terceros, pero no se logró calificar el hecho como Femicidio, puesto que la Fiscalía no lo formalizó ni tampoco reformalizó, como exige la ley.

"Yo vi cómo le pegaba combos en la cabeza"

El suceso que terminó con la vida de Daniela Reyes se registró el pasado el 26 de febrero del 2017 cuando, según la descripción del fiscal a cargo, El fiscal, Juan Pablo Torrejón, en medio de una discusión con David Espinoza, por ese entonces de 19 años, se provocó la agresión "propinando a la joven golpes de pies y puños en distintas partes del cuerpo".

Ante la situación, continuó el jurista "la madre trata de socorrer a la menor, pero es agredida por David Espinoza, el cual le ocasiona lesiones menos graves, además de proferir amenazas al hermano de la víctima", esto debido a una riña que protagonizó con su cuñado.

A consecuencia de la agresión, la joven Daniela Reyes resultó con lesiones que le provocaron una hemorragia extradural en el parietal derecho, hemorragia en el cerebelo y en el tronco encefálico y hematomas en diversas partes del cuerpo.

Según recuerda su madre, María Espejo, el sujeto habría estado golpeando brutalmente a su hija.

"Yo vi cómo le pegaba combos en la cabeza, muy fuertes y la agarraba del pelo. Obviamente como madre a lo único que atiné fue a defenderla y el tipo también me dio algunos golpes a mí. Si hasta la mamá de él trató de meterse, para que yo me pudiera llevar a mi hija porque me la iban a matar, pero no pude porque justo cuando íbamos saliendo, el tipo la agarró y la volvió a meter adentro de la casa, para seguirle pegando, y le pegaba en la cabeza, sólo en la cabeza", relató su madre al diario el Día.

Tras el fatal suceso, la familia no tenían ninguna duda de que el delito sería tipificado como un femicidio, pero la investigación dio un vuelco, y si bien el cuerpo de la joven presentaba una serie de lesiones que le podrían haber provocado la muerte, los exámenes toxicológicos develaron que Daniela había ingerido sustancias tóxicas, previo a su muerte, por lo que el sujeto quedó en libertad.

Acusado espera sentencia menor

El tribunal a cargo de la magistrada Jimena Pérez señaló que "la víctima Daniela Reyes Espejo murió debido a la acción de terceros. Descritas las lesiones como hemorrágicas a nivel del cerebro y en la zona pélvica, las lesiones provocadas por terceros que causaron indirectamente, la muerte de la víctima".

Además, se aclara que "este tribunal está impedido de acoger la acusación particular deducida por la querellante que consideró tales hechos como constitutivos de un delito de femicidio, habida consideración que, si bien la ley permite al querellante plantear una calificación jurídica distinta de los hechos, ello ocurre así siempre y cuando hubieren sido objeto de la formalización de la investigación. En este caso, el fiscal formalizó al acusado únicamente como autor de un delito de lesiones graves en la persona de Daniela Reyes Espejo, sin haber consignado siquiera el hecho de su muerte".

Tras la entrega del dictamen, se programó para el el próximo 21 de marzo la lectura de sentencia para David Espinoza, donde la Fiscalía está solicitando 5 años de presidio por lesiones graves en contra de Daniela Reyes, 540 días de presidio por lesiones menos graves en contra de la madre de Daniela y también 540 días de presidio por las amenazas contra el hermano de Daniela.