¿Qué pasó?

Durante la semana pasada se viralizó una particular situación protagonizada por los diputados Maite Orsini (RD) y Gonzalo Winter (CS) en un punto de prensa. La parlamentaria olvidó que el micrófono estaba encendido y fue ampliamente criticada luego de afirmar que no hablaría en el punto de prensa, pues no manejaba el tema en cuestión.

“Oye yo no voy a hablar, no cacho nada. Me calló no más”, le dijo Orsini su colega de Convergencia Social, a lo que éste respondió “no es más de lo que yo sé”.

La instancia tenía como objetivo referirse a un proyecto de ley presentado por Winter, el cual busca que grandes empresas dispongan de transporte privado a sus trabajadores para así evitar contagios de coronavirus. El momento quedó registrado por la agencia de noticias Señal Mediabanco.

"Le han dado caleta de color"

Tras la polémica, Orsini utilizó su cuenta personal de Instagram para explicar sus dichos. En las stories de la red social la abogada señaló que el video fue cortado y sacado de contexto.

“Encuentro que le han dado caleta de color al tema del video con Gonzalo Winter. Les voy a explicar el contexto para que entiendan, porque hay gente como que está molesta de verdad, como si (yo) no supiera nada de la vida”, comenzó en uno de los registros.

"Me pidió (Gonzalo) que lo acompañara a un punto de prensa para anunciar que él iba a presentar un proyecto de Ley y le pregunté ‘oye, qué era el proyecto’; y él me dijo: ‘Un proyecto para que las empresas de más de 200 trabajadores tengan la obligación de contratar buses de acercamiento para sus trabajadores y así descongestionar el transporte público en época de Covid’. Yo dije ‘ya vamos al punto'", relató.

Triste que ni la Diputada @MaiteOrsini, ni @gonzalowinter sepan que se está legislando en la Cámara. pic.twitter.com/SHbUQ9EYFu — Rojo Edwards (@RojoEdwards) March 12, 2021

En la misma línea recalcó que estuvo en el lugar para apoyar a su compañero, pero que desconocía los detalles de la iniciativa.

"No sé con quién trabajaron el proyecto, con qué organizaciones, no lo leí. El proyecto es de él, lo estoy acompañando, apaño la idea y él me contesta ‘oye, si no es más de lo que yo sé, es lo que te acabo de decir’ y ahí cortaron el video", manifestó.