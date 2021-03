¿Qué pasó?

La madre de Tomás Bravo volvió a levantar la voz y se presentó ante la prensa para exigir a las autoridades que le entreguen respuestas para al fin poder develar la razón de la desaparición y la muerte de su hijo de 3 años ocurrida el pasado 17 de febrero, y que aún no logra dilucidar a los autores del suceso ocurrido en un sector rural de Lebu, en la región del Biobío.

Estefanía Gutiérrez aseveró que "cómo puede ser un crimen tan perfecto, cómo no saben cómo murió mi hijo, cómo va a ser que haya un crimen perfecto y cuánto hay que esperar para velar a mi hijo en paz".

"Al parecer esto estaba planeado. No soy sicólogo, ni perito, pero parece que todo fue planeado porque no hay ni una hipótesis, no hay pruebas claras, nada", agregó.

"Estoy desesperada porque no sé qué le pasó a mi hijo, además se entrega información falsa y eso a nosotros nos desespera y duele más porque no sabemos qué pensar", agregó la angustiada madre del menor.

"Que el Presidente Piñera nos ayude"

Ante la situación, la madre hizo un llamado a las autoridades y en especial al Presidente Sebastián Piñera, a quien le solicitó un encuentro.

"Que me reciba y que por favor nos ayude", aseveró la progenitora de Tomás.

Sobre el encuentro en La Moneda, agregó que "estamos esperando respuesta del Presidente Piñera, que se refirió un poco a eso y espero juntarme con él. Que se nos acerque y podamos recibir ayuda y un aporte. Hago el llamado para tener su apoyo y conversar con él".

En cuanto a los avances de la investigación, sostuvo que "estamos perdiendo la paciencia porque imagínate cuánto tiempo ha pasado. Nosotros hemos callado muchas cosas para no ser morbosas y aumentar esto, pero la verdad que la paciencia se agota porque estamos hablando de mi hijo, de un niño que fue asesinado cruelmente y que aún no se sabe la respuesta. Para mí esto es terrible, necesito respuestas y que alguien me diga qué ocurrió concretamente".

En cuanto a posibles sospechosos, reseñó que "no podemos involucrar a nadie" y, sobre las pericias que se siguen realizando al cuerpo de su hijo, sentenció que "no tenemos fecha de entrega del niño. Es doloroso porque me gustaría dar descanso a mi hijo, pero necesitan periciar, aunque sea doloroso para saber quién fue el culpable".

Madre de Tomás convoca a marcha nacional

Tras sus dichos, la madre de Tomás Bravo convocó junto a su familia a ser parte de una marcha que se realizará este miércoles 10 de marzo a las 18:00 horas en la Plaza de Arauco y que se replicará en todo el país en honor a su hijo y a Itan y Tamara, pequeños que murieron días atrás producto de balaceras.

"Somos la voz de Tomy y todos los niños de Chile. Es una marcha pacífica, no queremos conflicto ni nada, queremos aportar a la justicia para los niños. La idea es que participe la gente de todas partes. Mañana a las 6 de la tarde en la plaza de Arauco y en todas las plazas de Chile", sentenció Estefanía.

