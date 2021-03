¿Qué pasó?

En la jornada de este lunes se reunieron con el Presidente Sebastián Piñera los padres de Itan y Tamara, dos menores de edad de seis y cinco años, respectivamente, que fueron asesinados en medio de encerronas.

En la instancia, las familias exigieron justicia por las muertes de los menores y solicitaron que en el Congreso se retome la discusión de la pena de muerte, mientras que informaron una marcha para este miércoles.

¿Qué dijo la madre de Itan?

Scarleth Ahumada señaló que: "Llegamos a La Moneda, llegamos a pedir justicia por nuestros niños y vamos a seguir luchando. Hablamos que se tienen que cambiar muchas cosas en el Congreso. Junto a la familia de Tamara, que yo sé que con el corazón roto, compartimos el mismo dolor".

"La marcha que estamos organizando con la familia de Tamara es este miércoles. A las cinco de la tarde nos vamos a juntar todos (Plaza Italia) para luchar por nuestros niños, por la ley de armas, los protocolos, las instituciones y todo lo que está mal en nuestro país. Aunque sea con la vida de nuestros hijos podamos hacer algo para que no haya más Tamara, para que no haya más Itan, para que no haya más Baltazar, para que no haya más Tomasitos, y tantas personas que se mueren de esta maldita forma", indicó.

"Nosotros queremos que la marcha de nuestros hijos sea completa y totalmente pacífica. Así que nosotros les pedimos de corazón que no haya desmanes. Nosotros queremos luchar por nuestros hijos. Va mucha familia nuestra con niños", agregó.

¿Qué dijo el padre de Tamara?

Por su parte, Raúl Moya, detalló que: "Nosotros como padres y familia de Tamara hoy estuvimos acá por dos motivos exclusivamente. El primero de ellos es para exigir justicia por el terrible asesinato de nuestra hija. Ya han pasado ocho días y las lacras que la asesinaron aún están libres, y lo peor de todo aún tienen la posibilidad de seguir dañando gente".

"Yo sé que son unas ratas cobardes y están escondidas, pero aún existe la posibilidad de que hagan pasar a otra familia por el mismo dolor que estamos pasando nosotros", añadió.

Además, expuso que: "El segundo motivo por el que estamos acá, es que nosotros le exigimos al Presidente Piñera es que reinstale en el Congreso la discusión de la pena de muerte".

"Si esta discusión no llegara a puerto, si esta ley no se pudiera promulgar, al menos veremos la cara de los políticos que se niegan a cumplir con los deseos del pueblo chileno", concluyó.

El asesinato de Tamara

Fue el domingo 28 de febrero, cuando un grupo de delincuentes le realizó una encerrona a la madre de Tamara y a su hija en la comuna de Huechuraba.

La mujer adulta no se resistió al asalto, pero mientras sacaba a su hija del vehículo, uno de los asaltantes disparó contra la niña de 5 años: Tamara Moya.

Itan murió en medio de un tiroteo

Poco después de la muerte de Tamara, en la madrugada del lunes 1 de marzo, en la comuna de Maipú, otro niño perdió la vida tras otro episodio delictual.

Itan, con tan solo 6 años de edad, recibió un disparo en medio de una balacera entre Carabineros y antisociales tras una encerrona.

Y aunque en un principio no se sabía quién había disparado, el pasado miércoles se confirmó que el proyectil que impactó al menor había sido percutado por un efectivo de Carabineros.