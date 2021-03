¿Qué pasó?

Un fatal incidente sigue generando una serie de diligencias en Maipú, tras la muerte de una mujer identificada como Ruth Del Pilar Bocanegra Mendiolaza, quien sufrió una encerrona al interior de su vehículo cuando ingresaba a su domicilio junto a su marido.

El ataque perpetrado por cuatro sujetos tenía por objetivo robar los 7 millones de pesos que la víctima de nacionalidad peruana, había sacado desde una entidad bancaria.

Producto del ataque, la mujer terminó falleciendo en el Hospital El Carmen debido a un impacto balístico en la zona del tórax.

"Justicia es lo que todo el mundo pide cuando pasa algo así"

Sobre lo ocurrido en el ataque se refirió el esposo de la mujer, Fernando Durán, quien la acompañaba en el vehículo al momento del fatal incidente.

"Se bajaron con pistolas, rompieron los vidrios con pistolas. A mí me dieron un balazo en los pies, no sé si era de goma que me pegó en el dedo. Fueron tres disparos para poder romper los vidrios y uno de esos disparos le llegó a mi señora", aseveró el marido de la víctima.

Tras el fatídico hecho, Durán pide "justicia no más, lo que todo el mundo pide cuando pasa algo así. Cuando se mueren los 'cabros' chicos, cuando se muere cualquier familiar, justicia".

¿Qué dijo la PDI?

El comisario Pablo Riquelme, de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente, detalló que: "alrededor de las 11:30 de la mañana, la víctima, mientras ingresaba a su domicilio en su auto particular en compañía de su marido, es abordada de manera sorpresiva por un vehículo, el cual venía con cuatro individuos premunidos, al menos dos de ellos, con armas de fuego".

"En ese contexto, le arrebatan de manera sorpresiva su cartera, donde ella había retirado momentos antes en una sucursal bancaria del Banco Santander, en la comuna de Cerrillos, $7 millones", señaló.

"Los sujetos le disparan a ella, provocando la muerte minutos más tarde en el hospital El Carmen, de la comuna de Maipú", agregó.

Ver cobertura completa