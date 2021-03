¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles de la encerrona ocurrida este lunes en la comuna de Maipú, donde resultó fallecida una mujer de nacionalidad peruana, que se encontraban viajando en su vehículo junto a su marido.

La víctima, identificada como Ruth Del Pilar Bocanegra Mendiolaza, murió tras recibir un impacto de bala, luego de haber retirado dinero de una sucursal bancaria.

¿Qué dijo la PDI?

El comisario Pablo Riquelme, de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente, detalló que: "alrededor de las 11:30 de la mañana la víctima, mientras ingresaba a su domicilio en su auto particular en compañía de su marido, es abordada de manera sorpresiva por un vehículo, el cual venía con cuatro individuos premunidos, al menos dos de ellos, con armas de fuego".

"En ese contexto, le arrebatan de manera sorpresiva su cartera, donde ella había retirado momentos antes en una sucursal bancaria del Banco Santander, en la comuna de Cerrillos, $7 millones", señaló.

"Los sujetos le disparan a ella provocando la muerte minutos más tarde en el hospital El Carmen, de la comuna de Maipú", agregó.

Investigación

El comisario aseguró que: "En este minuto la Brigada de Robos Metropolitana Occidente desarrolla las diligencias pertinentes a fin de establecer las circunstancias del hecho, la dinámica de los mismos y la vinculación de los autores de este portonazo".

"Hay antecedentes determinantes. Tenemos singularizado al vehículo, no así algunas características específicas por cuanto nos encontramos en una etapa preliminar. No obstante hay diversos antecedentes que nos van a permitir llegar a establecer la dinámica y cómo ocurrieron los hechos", añadió.

"Hay una serie de evidencias que dicen relación con que a lo menos habría ocurrido un disparo. Estamos a la espera de la llegada de peritos del Laboratorio de Criminalísticas a fin de fijar la evidencia balística que se encuentra en el lugar", concluyó.

Relato del marido

El marido de Ruth, Fernando Durán, relató: "Se bajaron con pistola, rompieron los vidrios con pistola. A mí me tiraron un balazo en los pies, pero no sé si era de goma, que me pegó en el dedo. Fueron tres disparos para poder romper los vidrios y uno de esos le llegó a mi señora".

Además, exigió "justicia, que es todo lo que el mundo pide cuando les pasa algo, cuando se mueren los 'cabros' chicos, cuando se muere cualquier familiar. Justicia".