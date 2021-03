¿Qué pasó?

Pasan los días y continúan las pericas para dilucidar lo ocurrido con el pequeño Tomás Bravo, quien tras su desaparición fue encontrado sin vida el pasado viernes 26 de febrero, en la localidad rural de Caripilún, en la Región del Biobío.

Y en medio de esta situación, la madre del niño de tan solo 3 años, Estefanía Gutiérrez, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir, tras convulsionados y dolorosos días que mantiene a su familia aquejada por lo ocurrido.

Por esta vía entregó sus descargos y también agradeció el apoyo recibido jornada a jornada para afrontar este difícil momento.

"Dios nos abre los ojos a tiempo"

La madre de Tomás agradeció en redes sociales las diversas muestras de apoyo y cariño para su hijo, entre ellos una animita instalada en el lugar donde se registró la desaparición del menor.

"Es increíble todo el apoyo que he recibido de la gente. Desde Arica a Punta Arenas. Personas que jamás he visto, amigas que no veía desde hace tiempo y personas que no pensé que me apoyarían", aseveró en una historia de Instagram.

Además, aseveró que "también no he recibido el apoyo de mujeres que hace unos días atrás se hacían llamar ‘mejores amigas’. Hoy no están, pero bueno... Dios nos abre los ojos a tiempo. Gracias a todas las personitas por su apoyo".

Secreto parcial de carpeta investigativa

En cuanto al avance de las investigaciones, la Fiscalía Regional del Biobío informó que se pospondrá la entrega del cuerpo del pequeño Tomás Bravo a su familia, mientras continúan las diligencias para dar con las razones exactas de su muerte.

Además, la fiscal regional, Marcela Cartagena, a cargo del caso, decretó el secreto parcial de la carpeta investigativa, medida que implica que los propios intervinientes no conocerán ciertos detalles del trabajo de pericias, entre ellos las pruebas de ADN y muestras biológicas que apunten al autor o autores del crimen.

Sobre la situación se refirió Cristián Echaíz, abogado que representa al padre del niño, Moisés Bravo, quien aseveró que "tengo entendido que el resultado de esa pericia de ADN tendría que estar lista este lunes o martes, pero en virtud de este decreto de reserva de la investigación no vamos a tener acceso al resultado".

(HILO) La Fiscalía continúa con su labor para esclarecer la muerte de Tomás Bravo Gutiérrez, y está avanzando en el desarrollo de múltiples diligencias instruidas a los equipos policiales, cuyos resultados se esperan en el más breve plazo posible. — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) March 7, 2021

Debido a lo anterior, resulta indispensable posponer la entrega del cuerpo del niño a su familia.

La madre y el padre de Tomás, a través de sus respectivos abogados representantes, están al tanto de todo esto y han comprendido la necesidad de esperar para recibir a su hijo. — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) March 7, 2021

Con el propósito de resguardar efectivamente determinados antecedentes que son trascendentales para el correcto desarrollo de la investigación, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena Ramos, decidió ayer sábado 6 de febrero... — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) March 7, 2021

... declarar el secreto de algunas piezas de la indagatoria, el que podría regir también para información específica que se allegue en lo sucesivo. Esta última resolución fue comunicada a todas las partes que tienen calidad de intervinientes en la causa. — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) March 7, 2021

