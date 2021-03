¿Qué pasó?

La senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, volvió a manifestar su apoyo al proyecto que busca que los afiliados puedan realizar un tercer retiro de hasta el 10% de sus fondos previsionales.

El pasado domingo la parlamentaria ya había dado a conocer que votaría a favor de la iniciativa, pese a que en primera instancia la calificó como "una irresponsabilidad".

¿Qué dijo Rincón?

En esta ocasión, recalcó: "Lo hemos dicho en todos los tonos, no vamos a ser nosotros el obstáculo frente al proyecto del tercer retiro".

"La pregunta es: ¿Qué vamos a hacer cuando ya no hayan ahorros?, que es lo que le pasa ya a más de dos millones, casi tres millones de personas", expuso la senadora.

"Aprobar el tercer retiro es casi inevitable, lo hemos dicho en casi todos los tonos. Yo voy a respaldarlo, no voy a ser obstáculo. La pregunta es: ¿Qué le decimos a millones de hombres y mujeres en nuestro país que no tienen ahorros? ¿Después de este tercer retiro va a venir un cuarto, un quinto? ¿Qué va a pasar con las familias que ya no tienen donde recurrir?, agregó.

Llamado al Gobierno

La parlamentaria señaló que: "No es justo que la pandemia la paguen los trabajadores, hombres y mujeres, con sus ahorros. No es justo que la paguen con el seguro de cesantía".

"Entonces, la invitación al Gobierno es sacar de una vez de por todas la renta básica universal de emergencia. La invitación al Gobierno es financiar a los que no tienen ahorros, que ya no tienen la relación suspendida y fueron despedidos, un ingreso con el fondo solidario de Cesantía", sostuvo.

"Creo que el Gobierno tiene que entender que su misión es gobernar y dar respaldo a hombres y mujeres en nuestra patria. No entender eso es renunciar a gobernar", sentenció.

Ver cobertura completa