En medio del reinicio del trabajo legislativo, se reactiva también el debate en torno a si debería existir o no un tercer proceso de retiro de fondos de pensiones desde las cuentas de las distintas AFP, en el marco de la crisis económica por coronavirus.

Este lunes se conoció que el proyecto presentado por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles no será revisado durante esta semana, ya que no fue incluido en la tabla de la Comisión de Constitución.

Además, dicha instancia cambiaría de presidente este miércoles, ante la renuncia que presentará el diputado Matías Walker (DC). El diputado socialista Leonardo Soto sería el elegido por la oposición para asumir dicho rol. Lo anterior podría allanar el camino de los proyectos de retiro de fondos, al menos para que se inicie su discusión.

Admisibilidad

En paralelo, este martes sería un día clave para otro proyecto que va en esta dirección y que es impulsado por el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y otros partidos de oposición, cuya admisibilidad podría ser resuelta en la primera sesión de la Cámara de este mes de marzo.

Al respecto, la diputada del FRVS Alejandra Sepúlveda, quien es firmante del proyecto, señaló a Meganoticias que "esperamos que lo coloquen en la tabla en la Sala, porque eso significa que la Cámara lo acoge como constitucional o como admisible, y después de eso, que se vaya a la Comisión de Constitución".

"Primer colador"

En este sentido, agrega que "ese es el primer colador, la primera valla, y para nosotros es la más importante, porque si fuera inadmisible, los primeros que dicen que no son los abogados de la Cámara, esa es la diferencia sustancial que tenemos con el Tribunal Constitucional".

"Yo creo que lo van a declarar admisible y alguien va a impugnar la admisibilidad desde el sector de la derecha y se va a votar. Pero yo creo que la Cámara, con todos los antecedentes del primer y segundo retiro, debería declararlo admisible, porque si no, estarían desdiciéndose de los dos otros informes", puntualiza la parlamentaria.

Bono de reconocimiento

En cuanto a las particularidades de su proyecto, la diputada Sepúlveda destaca la figura del bono de reconocimiento que establece el texto, el cual evitaría una disminución en las pensiones y que sería pagado por el Estado.

"Es muy importante que se haga la diferencia del primer y segundo retiro con el tercero, porque yo creo que esa diferencia es sustancial para las críticas que hemos tenido siempre, cuando nos critican que somos irresponsables, porque van a bajar las pensiones, precisamente la diferencia tiene que ver con eso: aquí no bajan las pensiones (por el bono de reconocimiento)", explica Sepúlveda.

Presión social

Junto con destacar el apoyo de las bancadas del Partido Socialista y el Partido Comunista, además de parlamentarios del PPD, la legisladora hace alusión a la importancia de la ciudadanía.

"Hay que recordar que siempre los retiros han ocurrido y se han ido sumando los apoyos, y se han ido sumando precisamente por la presión que ha ejercido la ciudadanía en base a los retiros, eso es lo que yo creo que va a ocurrir", explicó.

En esta línea, agregó que "la presión ciudadana, del elector de cada uno de los diputados, también va a ejercer un rol muy importante, pero además porque hoy día, y es la tercera diferencia con el primer y segundo retiro, es que se incorpora las rentas vitalicias dentro del articulado. Son 640 mil personas nuevas en esta presión social que es muy importante".

Personas sin saldo

En relación a la cantidad de personas que se encuentran con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual, Sepúlveda sostuvo que "me pasó que yo estuve con un grupo de personas y me decía 'diputada, mire, a mí no me va a tocar, pero a mi marido, a mis hijos, sí'".

Tras esto, agregó que "son 2,8 millones de personas según el último informe que sacó la Superintendencia de Pensiones el 15 de febrero. Ahí tu te das cuenta que el Gobierno había dicho que serían más de 4 millones de personas, siempre fueron aumentando esa cifra, y hoy sale la cifra que es correcta".

Ver cobertura completa