El exfiscal regional Marcos Emilfork Konow se refirió este sábado a la investigación que se realiza en torno al caso de Tomás Bravo, luego que funcionarios policiales hallaran el cuerpo del pequeño de 3 años durante la jornada del viernes, en la comuna de Arauco, región del Biobío.

En una entrevista con Meganoticias Alerta, el abogado hizo hincapié en el crimen del menor y las penas que arriesgaría Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo del niño, que hasta ahora es el único detenido y sospechoso en el caso.

Cabe destacar que el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, aseguró que lo ocurrido no se trataría de un accidente y que "claramente hay intervención de terceros".

"A mi juicio, nos encontramos frente a un homicidio calificado"

El experto, en base a su trayectoria y experiencia en este tipo de casos, fue enfático en señalar que el crimen se trataría de un homicidio calificado.

"A mi juicio, en este caso, nos encontramos frente a un homicidio calificado. Aquí el autor buscó las condiciones de producir la indefensión absoluta", expuso.

Asimismo, explicó que "si esto fuera un homicidio calificado, la pena sube y parte en el presidio mayor en su grado máximo hasta el presidio perpetuo. Esto es de los 15 años y un día, al presidio perpetuo".

"A mí me parece que, además, desde el rol de la persecución del Estado, la fiscalía no puede escatimar medios para buscar las penas más altas que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que sería el presidio perpetuo calificado", sostuvo Emilfork.

Confesión como método de prueba

En relación a la confesión como método de prueba, el abogado dejó en claro que "en el sistema acusatorio con fiscales, defensores, jueces de garantía y tribunales orales, la confesión no tiene valor probatorio en sí misma, porque el imputado tiene siempre derecho a guardar silencio, de tal manera que una confesión o relato que da durante la investigación, puede no reproducirse en el juicio oral", detalló.

En este sentido, añadió que "tiene utilidad, sí, para fines investigativos, pero hay que tener cuidado con la confesión en el proceso penal actual".

"El Caso Tomás es un caso donde no existe ningún margen para que la justicia no funcione. Todos los ciudadanos, lo que exigimos y demandamos del sistema de justicia, que casos como este tengan una respuesta del Estado contundente en su máximo esplendor. No es admisible otra respuesta", sentenció.

A partir de las 12:30 horas de este sábado se realizará la audiencia de control de detención de Jorge Eduardo Escobar, principal sospechoso en la muerte de Tomás Bravo.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa