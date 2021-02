Conmoción ha generado el hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, menor de 3 años que estaba desaparecido desde el 17 de febrero, un hecho por el cual se encuentra imputado el tio abuelo del niño, Jorge Escobar, quien este sábado pasará a control de detención para dar inicio al proceso judicial.

Fue incluso el Presidente Sebastián Piñera quien no dudó en exigir justicia por la muerte de Tomás, aunque fue el exministro de Defensa Mario Desbordes quien fue más allá en sus declaraciones.

¿Qué dijo Desbordes?

"Cuando se legisla uno no puede legislar con casos específicos, y menos con el caso aquí mismo. Si fuera mi hijo, yo lo que me nace es hacer justicia por mis manos”, dijo Desbordes a La Red.

“Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego altiro, yo lo mato personalmente y la verdad es que no tengo duda que probablemente esa sería mi reacción y tendrían que encerrarme para que no lo hiciera”, sostuvo.

Piñera exige justicia

"El hallazgo sin vida de Tomás nos duele y conmueve profundamente. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos. Y toda mi gratitud a todos los que colaboraron con tanto compromiso y entrega en su búsqueda", aseguró el Mandatario en su cuenta de Twitter.

"Todo Chile exige y merece justicia", recalcó Piñera.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

