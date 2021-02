Existe preocupación por un posible rebrote de coronavirus con la llegada de marzo y el aumento de personas en las calles, especialmente con el retorno a clases y a la actividad laboral presencial.

Lo anterior trae consigo el cuestionamiento en torno a que no se podría lograr ni controlar la distancia social en elementos claves como el transporte público, lo que podría propiciar una nueva ola de contagios.

Estrategia

Ante esto, el infectólogo de la Clínica Las Condes, Reinaldo Rojas, señaló que "obviamente el retorno de vacaciones es una situación que nos ha hecho ver un aumento de casos en algunas comunas, en algunos barrios".

En esta línea, agregó que "eso hace que también la alerta nuestra es estar buscando estos casos en forma muy activa, que es la estrategia que tiene hoy día el Ministerio (de Salud) y testear a las personas. Es algo que tenemos muy presente".

Alerta

Pese a lo anterior, el profesional le bajó el perfil a ciertas proyecciones que auguran que "lo peor podría estar por venir".

"Yo no soy tan catastrófico para pensar en las cosas, creo que hay que tener una alerta muy alta, el sistema de salud está estresado, tenemos pocas camas. No se nos han acabado las camas, pero sí hay regiones que han tenido que derivar pacientes", aclaró.

Tras esto, Rojas manifestó que "tenemos que cuidar este recurso (camas) y eso se hace desde el punto de vista general, reforzando todas las medidas que nuestro Gobierno ha estado implementando, las restricciones para los aforos, las restricciones en algunas actividades donde se producen los súper contagios, donde se reúne mucha gente".

Testeo

"Es muy importante que las personas, cuando tengan síntomas, busquen la manera de testearse para poder diagnosticar los casos y se mantengan aislados mientras no tengan el resultado. No pueden trabajar enfermos, o si son contactos de alguien que estuvo enfermo, deben hacer su cuarentena y no exponerse a otras personas", señaló.

Vacunas

Con respecto a la vacunación, el doctor manifestó que "nos va a ir ayudando de manera progresiva, ya vamos casi en tres millones de vacunados, por lo tanto, eso indudablemente va a ir generando también un paragua para que la transmisión del virus se enlentezca".

"Probablemente vamos a tener transmisión y lo que vamos a empezar a ver es que vamos a tener menos enfermos que se tengan que hospitalizar y menos enfermos graves, que ese es el efecto que se busca con la vacuna", puntualizó.

