La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de febrero, dio a conocer la percepción de los ciudadanos respecto a la gestión del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El sondeo arrojó que el mandatario obtuvo un 24% de aprobación, la más alta desde octubre del 2020, cuando registró el mismo porcentaje de apoyo.

El jefe de Estado también subió un punto en comparación a la semana pasada, cuando un 23% de los encuestados se mostraron a favor de su gestión.

Por otra parte, su desaprobación llegó a un 65% (un punto menos que en la encuesta anterior). En tanto, un 6% "no aprueba ni desaprueba" la forma en que el mandatario está conduciendo su gobierno, y un 5% "no sabe, no responde".

Gabinete

En cuanto al gabinete presidencial, un 26% aprueba el desempeño del actual equipo de ministros de Piñera y un 67% lo desaprueba.

Finalmente, entre los personajes políticos mejor evaluados están Paula Daza (72%), Enrique Paris (70%), Gloria Hutt (57%) y Karla Rubilar (56%).

En la otra vereda, los ministros con menos aprobación son Raúl Figueroa (21%), Hernán Larraín (28%), María José Zaldívar (37%), Lucas Palacios (39%) y Andrés Allamand (39%).

