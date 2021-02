La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de febrero, dio a conocer la percepción de los ciudadanos respecto a la gestión del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El sondeo arrojó que el Mandatario obtuvo un 23% de aprobación, es decir, un punto más que la encuesta anterior, donde había alcanzado un 22%.

Por otra parte, un 66% del total de encuestados señaló que desaprueba la gestión del jefe de Estado.

Asimismo, un 6% indicó que "no aprueba ni desaprueba" la conducción de su Gobierno y un 5% "no sabe, no responde".

Personajes políticos

Respecto a la pregunta: "¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?", el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, lidera las preferencias con un 11%.

Más atrás se ubica Daniel Jadue (6%), Evelyn Matthei (3%), Pamela Jiles (3%), José Antonio Kast (2%) y Paula Narváez (2%).

Por último, los que empatan con un 1% de las preferencias son Heraldo Muñoz, Sebastián Sichel, Ximena Rincón, Mario Desbordes y Michelle Bachelet.

