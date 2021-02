En medio de las indagaciones para conocer las causas que llevaron a la muerte de la menor Melissa Chávez en Coquimbo y que mantiene a su madre, Mirta Ardiles, como principal inculpada y en prisión preventiva por los delitos incendio y parricidio, la revisión de la causa derivó en una diligencia pendiente.

Se trata de un hecho ocurrido en octubre de 2014, cuando la mujer había perdido la custodia de la menor tras una sentencia del Tribunal de Familia por las denuncias de abuso sexual contra la menor cometido por su padrastro y pareja de Ardiles.

Sin embargo, la instancia judicial en su momento no llegó a cerrarse, porque la madre se retractó de la denuncia ante la posibilidad de que Melissa fuera enviada a un centro para menores.

Melissa estuvo a cargo de una tía

La denuncia ocurrida hace más de 7 años significó que la madre de Melissa estuviera asistiendo a un programa de diagnóstico pericial (DAM), y la activación de un sistema de protección y justicia completo para la menor.

Así, Gina Chávez, tía paterna de la niña, asumió la custodia temporal en lugar del padre biológico, Denis, ya que según reveló el diario El Día "el hombre no estaba en condiciones de asumir los cuidados en ese entonces, ya que se encontraba pasando por una depresión que lo había llevado a sumirse en el alcoholismo".

La misma publicación agrega que desde octubre del 2014 hasta marzo del 2016, Ardiles fue una ejemplar participante del programa al que la derivó el tribunal.

Madre mintió para recuperar custodia de Melissa

Tras 17 meses de buenos resultados, la Fiscalía archivó la causa por falta de pruebas y Mirta Ardiles sostuvo en ese momento haber cortado lazos para siempre con el acusado de abuso.

No obstante, según indicó el periódico, "la mujer, mintió respecto a su relación con Luis Santander, no sólo al tribunal, sino que también a la familia. Decía haberlo dejado y no tener ningún lazo con el individuo, pero sólo porque era una exigencia del programa para poder recuperar a Melissa, quien, de lo contrario, terminaría en algún hogar de menores".

"No me llegó lo que ella me dijo"

Mirta Ardiles aprobó todos los exámenes que pudieron haber detectado alguna patología mental, por lo que en 2016 Melissa volvió a vivir con su madre hasta su brutal desenlace.

Fabiola Moyano, personera de Voces de los inocentes de Coquimbo, sostuvo a matinal Mucho Gusto que "yo converse con ella y no la sentí, no me llegó todo lo que ella me dijo y me dio escalofrío que una madre pudo hacer todo lo que hizo con aberración y tanta rabia".

Por su parte, Carolina, madre de la mejor amiga de la víctima, aseveró que "cuando supe que había una denuncia por abuso sexual que fue a los 2 años, entonces yo no me podía explicar por qué seguía con esa persona tantos años, siguió poniendo en riesgo a su hija".

A la espera que se instruyan las diligencias a la PDI, según se reveló en la publicación del diario el Día, "una de las primeras acciones que se está ejecutando es reabrir la investigación por el presunto abuso sexual cometido por el padrastro de Melissa, Luis Santander. Esto, porque hasta ahora la principal línea respecto al móvil del crimen, es la que tiene que ver con los celos que Ardiles había sentido hacia su hija por la relación de cercanía que mantenía la niña con el sujeto".

Todo sobre Caso Melissa Chávez