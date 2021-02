Este miércoles la Corte de Apelaciones de La Serena decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva que recae sobre la madre de Melissa Chávez, imputada por los delitos de parricidio e incendio.

Hasta el momento, Mirta Ardiles, es la única detenida por el crimen de su hija de 12 años.

Planteamientos de la defensa

En la audiencia, el abogado defensor planteó que un hombre se habría visto rondando por la parte trasera del domicilio donde ocurrió el crimen, lo que fue descartado por el Ministerio Público, señalando que no era posible que esta persona hubiera entrado a la casa, que hubiera apuñalado a la menor y luego prendido fuego, mientras la imputada se encontraba al interior de la vivienda y sin que esta se percatase de lo que estaba sucediendo.

Además, tampoco se encontró material genético masculino en el cuchillo con el que le dieron muerte a la niña.

Resolución del tribunal

La Corte estimó que “en esta etapa inicial del procedimiento sí existen elementos de convicción para entender que la participación de la imputada se puede presumir fundadamente”.

“Si bien la imputada no fue detenida en situación de flagrancia, como tampoco se trata de un hecho acaecido inmediatamente antes de la formalización de la investigación, no es menos cierto que la investigación se encuentra en desarrollo, no terminada, de manera que los antecedentes a analizar son los que se contienen hasta la fecha en la carpeta fiscal y que han sido expuestos por los intervinientes”, agregó.

El hecho

Durante la mañana del 26 de noviembre de 2020, un incendio afectó a una vivienda ubicada en el sector de la Villa Talinay, en la región de Coquimbo. El siniestro fue controlado por vecinos y Bomberos, quienes en plena investigación de las causas del fuego encontraron el cuerpo de Melissa.

La muerte de la adolescente se había atribuido al incendio en un primer instante. Sin embargo, a los pocos días se determinó que el origen del fuego fue intencional para encubrir un homicidio.

"El cuerpo presentaba diversas heridas"

Cabe señalar, que durante la audiencia de formalización se constató que la adolescente recibió una serie de estocadas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la zona de la cabeza.

Claudio Alarcón, Jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, señaló que tras periciar el inmueble donde fue encontrado el cuerpo de la menor, “a primera instancia no se veían muchas lesiones debido al humo y las quemaduras que presentaba el cuerpo. Sin embargo, el trabajo desarrollado por los detectives de la Brigada de Homicidios logró determinar que el cuerpo presentaba diversas heridas con arma cortante que daban una posible data de muerte".

En tanto el fiscal regional, Adrián Vega, indicó que “el cuchillo que se levantó tenía cierta pérdida de continuidad en la punta, coincide con la herida de las fracturas craneales, según el Servicio Médico Legal y en la hoja tiene ADN de la víctima".

Agregó además, que "en la empuñadura hay una alta huella genética, altas trazas, que hacen muy alta la probabilidad que sea el ADN de ella (imputada)”.

En ese contexto, sostuvo que tras el trabajo coordinado se pudo “ir atando diversos cabos en relación con evidencia material y videograbada que pudo ser exhibida en audiencia, lo que significó una cronología exacta del minuto en que la imputada sale del domicilio siete minutos antes de la declaratoria de humo de una de las ventanas”.

En tanto, “la pericia química del Laboratorio de Criminalística de la PDI pudo identificar que ese incendio se pudo provocar a lo más 30 minutos antes de la declaratoria del humo", aclaró.

Por su parte, la fiscal adjunta Yocelyn Weisser, expuso que “lo que queda pendiente es afinar algunos peritajes que faltan concretar, declaraciones de testigos que debemos recabar, como vecinos y otros que puedan aportar en la dinámica familiar y la ocurrencia de los hechos”.

“Estimamos en este tiempo que no existen testigos presenciales de los hechos. Según la prueba pericial y línea del tiempo que hemos desarrollado, la imputada se encontraba sola con la víctima", comentó.

