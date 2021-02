El caso de Melissa Chávez sigue generando reacciones por parte de familiares y cercanos a la menor luego de que la Fiscalía imputara a la madre por la presunta responsabilidad en el deceso, acusándola de encubrir un homicidio.

Como consecuencia de lo anterior, Mirta Ardiles quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, la que ayer miércoles fue mantenida pese al requerimiento de su defensoría ante la Corte de Apelaciones de La Serena.

Tras lo sucedido, Carolina, mamá de la mejor amiga de Melissa (quien decidió cambiar su nombre para resguardar su identidad) conversó con el matinal Mucho Gusto sobre cómo le afectó a ella y su hija la muerte de la menor. Además, relató cuál fue la impresión que le quedó de la madre tras lo sucedido.

“Se nos cayó el mundo, no lo asimilamos por la dirección, ya que la conocimos cuando vivía en la parte alta de Coquimbo. Cuando llegué a la casa después del trabajo, vi una publicación del colegio y ahí nos dimos cuenta que era ella, por el apellido”.

“Mi hija lloró y yo también, por eso cuando vi a la mamá y su reacción me costó tanto entenderla. La niña no era mi hija pero yo la conocí y me afectó”, señaló la cercana a la niña.

Respecto a cómo era la mamá de Melissa, relató que en primera instancia aparentaba ser una persona "normal": “La iba a buscar y a dejar a mi casa siendo que no era una distancia tan grande entre mi casa y la suya, se notaba una preocupación por ella. La vi como cualquier mamá, no vi nada raro en ella, se veía una buena persona”.

No obstante, una vez que Melissa murió, le sorprendió la reacción que tuvo Mirta Ardiles: “El día que pasó todo lo primero que pensé en ella, dije ‘cómo voy a ir a saludar a esa mamá siendo que yo me voy a desmoronar antes que ella’. Pero después que vi la entrevista, vi que ella tenía cero dolor, ni una lagrima. Ahí uno empieza a dudar”.

“Cuando llegó la detención de ella para mí no fue una sorpresa, todo lo que leíamos del caso de Melissa daba cuenta de que en el fondo ella tenía algo que ver”, explicó la mujer.

Por último, señaló: “Los otros familiares tampoco hicieron nada”.

Ver cobertura completa