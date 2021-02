A días de que la justicia confirmara la prisión preventiva para la madre de la fallecida menor Melissa Chávez, protagonista de un caso policial que conmociona a Coquimbo, el matinal Mucho Gusto, reveló un video donde Mirta Ardiles aparece dando su testimonio a un grupo de vecinos.

El registro data del día 4 de diciembre del año pasado y aparece la mujer explicando su versión de los hechos, relatando su sospecha respecto a que un tercero habría estado en la casa el día de la muerte de la niña, cuando se produjo el incendio del inmueble.

"Imagínense el dolor"

En ese momento, la hoy imputada señaló: “Lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, se lo he dicho a todos. ¿Saben lo que me pasa en mi cabeza? Que a lo mejor esa persona ya estaba ahí, porque mi hija cuando escuchaba, saltaba altiro, como se dice a lo chileno ‘¡ah ya!’. Entonces me pongo a pensar si esa persona estaba adentro, porque estábamos las dos”.

Además señaló que el papá de su hija no se encontraba en el domicilio en ese momento: “Él había salido, porque tenía que llevar a mi otro bebé a inyectarse, a ponerse las vacunas que le corresponden por el colegio y al llegar acá igual, imagínense".

“El dolor al llegar y ver todo, estaba Carabineros, Bomberos y mi otro hijo recibió todo eso. Mi hijo bebé me dice: ‘yo no quiero volver allá, mi hermana no salió, mi papá gritaba para que la sacaran y mi hermana no salió’, entonces imagínense el dolor”, dijo Ardiles.

Por último, en la instancia hizo un llamado a declarar ante las autoridades para esclarecer los antecedentes del caso: “Yo le agradezco a cada uno de ustedes y si saben o han visto algo clave, que hablen con la verdad, nada más”.

Las sospechas de los vecinos

Tras el vuelco del caso y la redirección de las sospechas hacia la madre, algunos vecinos y cercanos a Melissa no les sorprendió la detención de la madre.

De hecho, la mamá de la mejor amiga de la malograda menor indicó que le sorprendió la reacción que tuvo Mirta Ardiles tras la muerte de Melissa: “El día que pasó todo lo primero que pensé en ella, dije ‘cómo voy a ir a saludar a esa mamá siendo que yo me voy a desmoronar antes que ella’. Pero después que vi la entrevista, vi que ella tenía cero dolor, ni una lágrima. Ahí uno empieza a dudar”.

Ver cobertura completa