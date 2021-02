¿Qué pasó?

El Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, en entrevista con Meganoticias Alerta, se refirió este sábado a la posibilidad de que los estudiantes retornen a clases presenciales a partir del 1 de marzo.

En este sentido, el gremio descartó la opción de que esto ocurra y aseguró que "no están las condiciones" para volver a los establecimientos el próximo mes, debido a la pandemia que afecta al país.

"En marzo no están las condiciones"

Consultado por este tema, Díaz, señaló en primera instancia que "la vacuna no es el único elemento a considerar si estamos hablando del retorno a clases presenciales. Aquí hay otros aspectos que nosotros hemos señalado".

"Por lo tanto, podemos decir que creemos que en marzo no están las condiciones que garanticen que no va a haber niveles de contagios importantes en nuestras escuelas. En el mes de marzo no están las condiciones para volver a clases presenciales", recalcó.

Las razones de esta decisión

En cuanto a las razones para no retornar a los establecimientos, Díaz sostuvo que "el primer elemento esencial es controlar la pandemia. No digo que desaparezca. Controlar la pandemia significa tener niveles de contagios que vayan del orden de 30 a 40 contagios por millón y no más de 200 como hoy día tenemos".

"Para ello, creemos que las comunas que estén de Fase 4 en adelante recién podrían estar en esta condición. Hoy tenemos muchas comunas de Chile que no están en esta condición", expuso.

Además, fue enfático en decir que "nos parece absolutamente irresponsable que se pretenda que comunas en Fase 2 vuelvan y se diga que los niños puedan ir a las escuelas sin problemas".

Por último, habló de la importancia de que se genere un plan de transportes "que garantice que los niños y jóvenes no van a ser contagiados al momento de usar el transporte público, que hoy día está absolutamente colapsado".

Inicio de vacunación para profesores

Este sábado también comenzó el proceso anticipado de vacunación para profesores en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El proceso va destinado solo para los funcionarios de los 26 colegios municipales y 194 establecimientos particulares de la comuna.

Cabe señalar que la vacunación masiva para trabajadores de la educación escolar y preescolar iniciará este lunes 15 de febrero, comenzando con los docentes mayores de 60 años.

