¿Qué pasó?

La Fiscalía de Viña del Mar pidió 38 años de cárcel para el hombre que habría sido contratado como sicario para matar al empresario Alejandro Correa, de 60 años, en la comuna de Concón, en el mes de mayo del año 2020.

En tanto, para la persona que habría ideado el crimen, se solicitaron 20 años de presidio.

Por este hecho también se encuentran imputados la pareja del sicario y el conductor que los trasladó hasta donde se concretó el delito. Para ellos, se pidió 15 y 18 años de cárcel, respectivamente.

¿Qué dijo el Ministerio Público?

Casi nueve meses después del asesinato, la Fiscalía presentó una acusación contra los detenidos.

"Respecto de Víctor Gutiérrez, autor material del homicidio calificado, se tienen en cuenta las calificantes de la existencia de un acuerdo de pago y la premeditación, y se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Además, se está solicitando una pena de 10 años por el homicidio frustrado de la segunda víctima, de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y por la receptación del arma, la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio", detalló la Fiscalía de Viña del Mar.

"En relación al autor intelectual de los hechos, Renato López Fuentes, se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado", agregó.

El caso

El 18 de mayo del 2020, el empresario Alejandro Correa fue interceptado en la puerta de su casa por un ciudadano colombiano que preguntaba por él.

Segundos después, el sujeto, desde sus pertenencias, habría sacado un arma y disparado contra el hombre, quien falleció a las pocas horas producto del ataque.

El empresario se encontraba en compañía de otra persona, la cual resultó ilesa debido a que logró refugiarse.

Sicariato

Desde el principio se manejaba la hipótesis de un crimen por encargo, línea de investigación que se confirmó con la detención de Victor Gutiérrez, presunto autor material del crimen, quien era conocido como "el parce", y que le habría comentado su participación en el hecho a terceros.

"El viernes 14 de mayo el parcero me contó que le habían encargado una misión, yo le pregunté de qué se trataba y me dijo que le habían encargado pitearse un hueón de Concón,y me mostró el juguete que tenía, refiriéndose a un revolver 38, largo, negro. Que le iban a pagar 5 millones de pesos", contó un testigo.

En un principio dos personas fueron detenidas junto a Gutiérrez, también fueron formalizados, entre ellos la pareja del colombiano, pero aún faltaba identificar quien había encargado el crimen. La investigación logró dar con Renato López Fuentes, quien sería el autor intelectual del homicidio, aparentemente por una disputa de terreno.

Aumento de penas

Para la familia de Correa las penas solicitadas por la Fiscalía son insuficientes, sobre todo la que arriesga quien planificó el homicidio.

Es por esto, que se involucraron en una iniciativa que busca un aumento de penas en homicidios cuando hay sicarios de por medio.

"Las responsabilidades son personales, por lo tanto, esa es la razón del por qué se diferencian las condenas y también la razón del por qué no es un perpetuo calificado como condena, sino una condena de presidio mayor en su grado máximo", explicó el abogado penalista, Pablo Armijo.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que "cuando hay nuevas realidades, tenemos que ajustarnos a esas nuevas realidades tanto con definiciones administrativas, como también legislativas".