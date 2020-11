Este viernes el senador José Miguel Durana confirmó su inclinación a favor del proyecto de retiro de fondos AFP presentado por el Gobierno, en desmedro de aquel procedente de la Cámara de Diputados, y que será discutido el próximo miércoles en Sala, aunque bajo ciertas condiciones.

El parlamentario de la UDI es uno de los cinco senadores oficialistas que había confirmado su apoyo a la iniciativa impulsada por parlamentarios de oposición. En conversación con Mega Plus Alerta, el parlamentario entregó sus motivos y condiciones.

¿Qué dijo Durana?

"Lo primero y lo que es más importante es que la ciudadanía va a recibir un 10% de este segundo retiro de fondos de pensiones", señaló Durana.

En esta línea, aregó que "el día lunes, cuatro parlamentarios le pedimos al Gobierno que presentara un proyecto, porque el Presidente de la República anunció ir al Tribunal Constitucional con el proyecto de la Cámara de Diputados, y por lo tanto este segundo proyecto que ha presentado el Gobierno permite efectivamente retirar este segundo beneficio del 10%".

Condiciones

Pese a lo anterior, el senador reveló dos condiciones para apoyar el proyecto encabezado por los ministros de Hacienda y Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar.

"Primero, que no sea un autopréstamo y que por lo tanto las personas que voluntariamente puedan (retirar) vean la forma y cómo van a devolver este 10% y, en segundo lugar, que el pago sea para el mes de diciembre de este año. Si se generan esas dos condiciones, obviamente, yo finalmente estaría votando a favor del proyecto de Gobierno", sostuvo.

Límites de renta

Tras esto, Durana se refirió a otro aspecto que, a su juicio, es positivo del proyecto, y que son los límites de renta que establece para poder optar al retiro de fondos.

"Hoy día, tal como está el proyecto, todo aquel ciudadano que gane más de tres millones de pesos mensuales, obviamente no podría retirar este 10% (...) a mí me parece bien que esas personas no puedan retirar porque eso significa hacer daño al sistema de pensiones y nos enfoquemos de verdad en quienes más lo necesitan", sostuvo.

Impedir retiros futuras

Finalmente, reveló que otro aspecto en el que están de acuerdo con los demás legisladores de su sector que apoyan el retiro, es que "presentando un proyecto ley se termina la constante de estar permanentemente requiriendo modificar la Carta Fundamental sobre la base de nuevos retiros de fondos de pensiones, con esto, finalmente sería el segundo y último retiro".

