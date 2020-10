Tras su aprobación en general en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el proyecto para un segundo retiro del 10% de los fondos AFP sigue sumando apoyos entre los parlamentarios.

Destaca en este sentido el expresado por el diputado Andrés Celis, quien garantizó que la iniciativa contará con amplio respaldo de la bancada de Renovación Nacional cuando la iniciativa pase a Sala.

Mientras tanto, el Gobierno tomó acciones rápidamente. Tras anunciar su reserva de constitucionalidad, este miércoles se reunió el Presidente Sebastián Piñera con los ministros Ignacio Briones (Hacienda) y María José Zaldívar (Trabajo) para analizar el panorama. Tras la jornada, Briones reiteró que la prioridad del Ejecutivo es la reforma a las pensiones.

Revisa los respaldos al proyecto

Pamela Jiles

Una de las impulsoras del proyecto, adelantó: “Yo le he hecho una promesa a mis nietos, y es que voy hacer lo que sea necesario para que ellos tengan ese dinero que les pertenece para la Navidad".

René Saffirio

El diputado independiente, René Saffirio, valoró el avance de la iniciativa, comentando que: “Permitirá que todas las personas que mantienen sus fondos previsionales en compañías de seguros, habiendo optado por la modalidad de pago mediante renta vitalicia, puedan hacer retiro del 10% de sus fondos, equiparando de esta manera el derecho que tuvieron las personas cuyos fondos son administrados por las AFP”.

Andrés Celis (RN)

El parlamentario de RN, señaló a Meganoticias Conecta que: “En la idea de legislar en la Cámara de Diputados nos vamos a encontrar con una sorpresa. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los diputados de Renovación Nacional va a votar a favor”.

“Yo creo que a lo menos va a haber 110 ó 120 votos a favor cuando esto llegue a la Sala de la Cámara de Diputados”, añadió.

Marcos Ilabaca

El diputado (PS) manifestó que: “Estamos muy esperanzados de darles buenas noticias a Chile, en orden a que puedan retirar sus fondos para poder enfrentar uno de los momentos más duros en la historia de nuestro país”.

Ximena Rincón

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, afirmó sobre el tema: "Ante la inoperancia del Gobierno y las necesidades de hombres y mujeres de nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%".

"Es impresionante cómo los ministros y el propio Presidente Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país, que no califica para los bonos, no tiene préstamos y está ad portas de perder su casa. Creemos que es fundamental que el Presidente Piñera entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

Bancada PC

En una declaración pública, desde la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) lamentaron "que ante la pandemia el Gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para las familias del país. En ese contexto, de crisis económica y absoluta desprotección de los y las trabajadoras, se hace necesario aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, por lo que votaremos a favor de esta iniciativa".

Bancada PPD

El jefe de la bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, informó: "Como autores de uno de los proyectos que permitió el primer retiro del 10%, hemos decidido ser consecuentes y respaldar el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales como una manera de mitigar los efectos de la pandemia del covid-19".

"Mientras el Gobierno no ponga sobre la mesa una transferencia directa de recursos como lo es una Renta Básica de Emergencia, que asegure un ingreso importante a las familias de clase media y de sectores vulnerables del país, es imposible no apoyar esta iniciativa", añadió.

Apoyo en comisión de Constitución

El martes aprobaron la iniciativa, en la Comisión de Constitución, 11 parlamentarios entre los que se cuentan cuatro del oficialismo.

Los parlamentarios de Chile Vamos que apoyaron la iniciativa fueron:

Sebastián Álvarez (Evópoli, en reemplazo de Luciano Cruz-Coke).

Eduardo Durán (RN) en reemplazo de Camila Flores.

Andrés Celis (RN) en reemplazo de Gonzalo Fuenzalida.

Miguel Mellado (RN) en reemplazo de Paulina Núñez.

Por la oposición el respaldo a la iniciativa fue total:

Pamela Jiles (PL).

Marcos Ilabaca (PS).

Matías Walker (DC).

Hugo Gutiérrez (PC).

Gabriel Boric (CS).

Leonardo Soto (PS).

René Saffirio (Ind).

