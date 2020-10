¿Qué pasó?

Disturbios se registraron en el sector de Plaza Italia, donde un grupo de manifestantes ocupa la plazoleta donde está la estatua del General Baquedano.

La presencia de Carabineros generó un enfrentamiento, del que se ha dado cuenta en redes sociales.

Los carros policiales dejaron el lugar y la gente sigue tranquilamente en esa zona de Santiago.

Además, el Metro de Santiago informó que "en estos momentos estación Baquedano #L1 y #L5 se encuentra con sus accesos cerrados y disponible sólo para combinar por disturbios en el exterior".

La manifestación se debe a la caída de un joven de 16 años en el puente Pío Nono, la que tuvo directa relación con la intervención de un funcionario de Carabineros.

De hecho, esta tarde, la Fiscalía Centro Norte informó la detención del funcionario policial involucrado en el asunto.

El Ministerio Público, además, detalló que el efectivo policial será formalizado este domingo por el delito de homicidio frustrado.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el hecho?

Al respecto, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que "condenamos todo hecho de violencia y transgresión a los Derechos Humanos y creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros".

"Esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se han cumplido los protocolos, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas e investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones”, concluyó el ministro.

