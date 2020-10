¿Qué pasó?

El Ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió este sábado al incidente donde un joven de 16 años cayó desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho, durante una jornada de manifestaciones.

El secretario de Estado emitió sus declaraciones desde un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda.

¿Qué dijo Pérez?

"Condenamos todo hecho de violencia y transgresión a los Derechos Humanos y creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros", afirmó en primera instancia el jefe de cartera.

Añadió que "este es un hecho lamentable que ocurrió en el marco de un procedimiento policial y, por lo tanto, en ese marco, las investigaciones se tienen que desarrollar".

Además, señaló que "el Gobierno ha tomado contacto con la familia de la víctima (la tía y la abuela). Se aplicarán todos los programas que tenemos para acompañar a los afectados en hechos de esta naturaleza".

"Nosotros tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que hemos hecho todos los esfuerzos para que la violencia en nuestro país cese y no sea el elemento que nos distinga", afirmó Pérez.

Actuar de Carabineros

En relación al actuar de la policía uniformada, el ministro explicó que "Carabineros ha hecho muchos esfuerzos en el último tiempo para que su accionar esté en el marco de los protocolos de respeto a la ley y los DD.HH. y esa acción siempre va a estar presente y va a tener el apoyo gubernamental".

"Esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se han cumplido los protocolos, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas e investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones", expuso.

En esta línea, sostuvo que "el orden público es una función primordial y Carabineros es uno de los instrumentos que la ley tiene para resguardarlo. Sin orden público no hay democracia posible y la vida de los ciudadanos se hace absolutamente inviable".

Pérez cerró diciendo que "el Gobierno ha tomado muchas medidas y decisiones con Carabineros para mejorar la eficacia policial y elevar los estándares en el cumplimiento de las medidas tanto legales como protección de los DD.HH.".

Revisa si eres vocal de mesa

Revisa tu local de votación