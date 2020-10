¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Fiscalía Centro Norte informó la detención del funcionario de Carabineros involucrado en la caída de un joven al río Mapocho durante el viernes.

El Ministerio Público, además, detalló que el efectivo policial será formalizado este domingo por el delito de homicidio frustrado.

“Fiscalía Centro Norte detiene a carabinero por provocar caída de adolescente desde Puente Pío Nono a Río Mapocho. Diligencias desarrolladas desde ayer por fiscal Patricio Macaya, equipo de Flagrancia de Fiscalía y PDI, establecen presunto delito de homicidio frustrado”, detalló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

Formalización

“Solicitud de detención se presentó tras múltiples diligencias, que permitieron a la Fiscalía establecer que hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos”, agregó el organismo.

“El imputado será formalizado mañana (domingo) por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong”, complementó.

Estado de salud del joven

La caída del adolescente de 16 años al lecho del río, provocada por un uniformado de Fuerzas Especiales, ocurrió durante la tarde del viernes en el contexto de manifestaciones registradas en los alrededores de Plaza Italia.

Producto de la caída, el joven resultó con diversas fracturas. Permanece fuera de riesgo vital internado en la clínica Santa María, hasta donde llegaron familiares y amigos a brindarle apoyo en su recuperación.

¿Qué dijo el Gobierno?

Al respecto, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que "condenamos todo hecho de violencia y transgresión a los Derechos Humanos y creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros".

"Esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se han cumplido los protocolos, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas e investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones”, concluyó el ministro.

