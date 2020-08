¿Qué pasó?

María Catalina Tuane, abogada de la polola de Hernán Calderón Argandoña, Rebeca Naranjo, se refirió a la actitud de Hernán Calderón Salinas tras la presentación de la querella en su contra por abuso sexual reiterado.

¿Qué dijo?

La profesional sostuvo que Calderón Salinas “se victimiza ahora en la televisión respecto al ataque de su hijo, que nosotros creemos firmemente fue motivado por las acciones que este realizó en contra de mi representada”.

Además, añadió que “en un lapso de meses él la hostigó constantemente”.

"Descartamos los hechos relatados"

Por otro lado, Reyniero García de la Pastora, abogado de Calderón Salinas manifestó: “Descartamos los hechos relatados como ciertos. Los calificamos como falsos. Vamos a demostrarlo y vamos a perseguir a los responsables de estas falsedades”.

Cabe señalar que si bien la querella fue presentada, aún no ha sido notificada al abogado.

Los mensajes de WhatsApp

Una de las principales pruebas en contra de Calderón Salinas son unos mensajes de WhatsApp a los que Meganoticias tuvo acceso.

Una de las conversaciones corresponde al 24 de mayo entre la propia Rebeca y Calderón Salinas en la que él le preguntó: “¿Cómo está todo?”, ante lo cual ella le respondió: “Yo jugando con el cel y Nano con el play”.

“¿Cuál es la gracia?”, le dijo el abogado a Rebeca, quien ante la interrogante Rebeca le preguntó “¿de qué?”.

Calderón Salinas le explicó: “¿Te gusta así?, ¿acostarte con alguien que ni siquiera te habla?”.

Finalmente se despidió: “Bueno, te mando un gran besito de buenas noches”.

Luego, el 25 de mayo Calderón Salinas le volvió a hablar: “Hola mi niña ¿cómo estás?, ¿dónde vas?”, sin embargo no hay respuesta por parte de Rebeca, quien lo bloqueó de WhatsApp el 5 de junio.

En otra conversación, Rebeca le envió el pantallazo de un WhatsApp a una amiga en que Calderón Salinas borró una serie de mensajes y luego le preguntó: “¿Dónde andas?”.

Además, Rebeca le explicó a su amiga lo que pasó: “Weona cacha, el viejo borra los mensajes”.

¿Qué dice la querella?

Según el documento Naranjo señaló que, “en marzo de este año (2020), comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. A modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentandole a mi amiga, que tenía duda de sus intenciones”.

Además, detalló otro hecho que ocurrió “días después del episodio de la cocina. El 19 de marzo, mientras mi pareja se encontraba en nuestra pieza, yo fui a la pieza de invitados del departamento a buscar cajas con stock de mi local, puesto que necesitaba armar pedidos para enviar. Estando yo agachada, siento que me tocan el cuello y los brazos, yo instantáneamente pensé que era mi pareja, pero grande fue mi sorpresa al percatarme que era su padre. Yo estaba muy nerviosa y me quedé completamente paralizada, comencé a cerrar las cajas para irme a mi pieza, y antes de que pueda levantarme el Sr. Calderón Salinas me dice: 'tienes la piel rica, suavecita’.

"Luego de eso me paro rápidamente y antes de que pueda irme de la pieza me pregunta '¿qué tienes allí? señalando la parte posterior de mi short, me doy vuelta a mirar para ver a qué se refiere y en esos instantes siento que don Hernán Calderón Salinas me está levantando el short y pone la palma de su mano en mi glúteo. Lo único que pude hacer fue correr a mi pieza, tenía mucho miedo, temblaba, me sudaban las manos, no sabía que hacer, quedé en blanco y comencé a llorar, me tuve que bañar para quitarme el olor a su perfume”, aseveró.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

