¿Qué pasó?

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revisará este viernes, a partir de las 08:30 horas, dos recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, contra la resolución que negó la prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra.

"No se ajusta a derecho"

Según indicó el fiscal regional, Cristián Paredes, “esta resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y lo más importante no da crédito a aquello que a nosotros nos parece fundamental: No da credibilidad a las víctimas”.

Los recursos

La Fiscalía tras darse a conocer las medidas cautelares para Pradenas, presentó estos recursos para revertir resoluciones de tribunal que negaron la prisión preventiva del imputado y que declararon la prescripción de 2 de los hechos investigados.

¿Qué delitos fueron desestimados?

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el juez desestimó la existencia de tres de los delitos que quedaban pendientes entre las denuncias contra Pradenas.

Durante la jornada del martes, el mismo tribunal aceptó la solicitud de la defensa y decretó el sobreseimiento de Pradenas en dos de los cinco delitos, concretados los años 2010 y 2014 cuando las víctimas eran menores de edad.

Arresto domiciliario total

Cabe señalar, que Pradenas quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

