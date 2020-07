¿Qué pasó?

La mañana de este viernes expuso en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, el abogado defensor de Martín Pradenas, Gaspar Calderón, en el marco de la revisión de las medidas cautelares del imputado, acusado de violar a Antonia Barra.

¿Qué dijo?

Al respecto, el abogado señaló que “yo creo que estamos llegando a esta audiencia en un plano de desigualdad tremendo. Martín Pradenas ya es un violador, yo creo que ya no enfrenta los cargos. Según se ve en las redes sociales, en las marchas, solamente hay que ver cómo lo castigamos”.

Manifestó que “hay una presión que evidentemente el juez tuvo que soslayarla. Yo valoro la resolución del tribunal, no solamente por la forma metódica, tranquila y segura en que describió cada uno de los elementos que iban faltando para esta prisión preventiva, sino que además el juez se atrevió”.

“Este juicio es un fenómeno muy particular, yo lo he visto muy pocas veces, de hecho si yo fuera el juez, tendría temor”, planteó y agregó que “a mí me importan poco las amenazas o insultos, mi reputación depende de otras cosas”.

El video

En cuanto al video exhibido en que se ve a Antonia caminando junto a Pradenas, Calderón dijo que "no la llevó Martín Pradenas por un kilómetro y medio, caminaron juntos. Este video es tan importante, porque marca el intermedio, no hay prueba que le hayan dado un trago, ni siquiera bebió alcohol con Martín Pradenas".

Medidas cautelares

En cuanto a la solicitud de las medidas cautelares, Calderón dijo que "peligro para la sociedad, es al e revés, Martín Pradenas no es un peligro para la sociedad, la sociedad así como está, con la quemazón que hubo en su casa, tuvo que llegar fuerzas especiales... es al revés", añadió.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa