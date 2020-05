Mañalich por avance del coronavirus en Chile: "Ya no fuimos" el Italia o España de Sudamérica

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, la integrante del Consejo Asesor Covid-19 y directora del Centro de Epidemiología y Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo, Ximena Aguilera, se refirió al manejo del Gobierno en la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus.

¿Qué dijo Aguilera?

"El Gobierno ha avanzado mucho en lo que es el tema de la respuesta de la red asistencial, en aumentar las capacidades para los pacientes graves. Sin embargo se ha avanzado menos en el tema del aislamiento de los casos", sostuvo.

"Si bien hemos visto un aumento en la oferta de los test diagnóstico, todavía tenemos deficiencia en un aislamiento adecuado de los casos y esto lleva al contagio en los grupos familiares y las personas cercanas de los casos contagiantes", agregó.

En ese sentido, detalló que: "esta es un enfermedad que se transmite de personas en personas, y por lo tanto el aislamiento de cada uno de los casos es vital para reducir la masa contagiante y la carga de la red asistencial".

¿Cómo no ser el Italia de Latinoamérica?

Respecto a cómo no convertirse en el "Italia de Latinoamerica", explicó que: "nosotros no queremos llegar a los niveles de letalidad y sin embargo eso no depende sólo de la capacidad de la red asistencial, depende de la capacidad que tengamos de reducir los contagios".

"Esa capacidad de reducir los contagios es la prevención, la promoción, la epidemiología de casos, la búsqueda de los casos, la búsqueda de los contagios, el adecuado aislamiento y la capacidad de las personas de mantenerse aislados y hacer la cuarentena", concluyó.

Ver cobertura completa