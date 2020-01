Ministra Zaldívar por rechazo de 6% de cotización: "No puede ser que uno solo ponga sus términos"

¿Qué pasó?

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al rechazo de la indicación a la Reforma de Pensiones, que establece un aumento de 6% en la cotización, con cargo al empleador.

La iniciativa fue rechazada este viernes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, despachando la reforma a la Comisión de Hacienda.

¿Qué dijo Zaldívar?

La ministra señaló que: "nos piden a nosotros que estamos abiertos a negociar a algo que ya hemos demostrado una total apertura".

"Cuando este proyecto ingresó al Congreso, todo el aumento de la tasa de cotización iba a las cuentas personales. Hoy día nos hemos abierto para que la mitad vaya a las cuentas personales y la otra mitad vaya a un fondo solidario colectivo que mejore las pensiones", agregó.

En ese sentido, manifestó que: "cuando uno habla de diálogo estamos hablando de dos, y no puede ser que uno solo ponga sus términos. Esto de acá tiene que ser una negociación y tiene que avanzar".

"Señales contradictorias"

Zaldívar expresó que el rechazo de la oposición "nos resulta con señales un poquito contradictorias, porque nos dicen que lo están rechazando como un punto político para poder continuar con la conversación, y entonces nos están diciendo que esto se puede arreglar después, y a mí me complica un poco ese concepto de arreglar las cosas después porque estamos hablando de necesidades de las personas que son bien urgentes".

"No encantaría haber podido pasar la Comisión de Trabajo y poder darle una buena noticia a las personas en el sentido que estaba más cerca la posibilidad de que sus pensiones aumentaran en $56 mil, en caso de los hombres, y en $70 mil, en el caso de las mujeres".

"No destinar todo a una solidaridad"

La secretaria de Estado sostuvo que el rechazo "obliga a seguir trabajando con mucho más esfuerzo para poder cumplir con este objetivo, porque yo creo que no hay ninguno de nosotros, tanto de Gobierno como la oposición, que no esté absolutamente claro con que tenemos que mejorar las pensiones y tenemos que hacerlo lo antes posible".

"Nosotros queremos mejorar las pensiones no solamente de nuestros actuales pensionados, también tenemos el deber de asegurarles a todos quienes son hoy día trabajadores que no los vamos a descuidar. Es por eso que para nosotros es tan importante no destinar todo a ser una solidaridad hoy día, sino que destinar ahorro para las cuentas personales, para potenciar el esfuerzo de cada uno de los trabajadores", concluyó la ministra Zaldívar.