Caso Antonia Garros: Estado de Chile deberá pagar $15 millones de pesos a su padre

¿Qué pasó?

A casi tres años de la muerte de Antonia Garros, joven que decidió quitarse la vida luego de sufrir violencia en el pololeo, el Estado de Chile fue condenado a pagar 15$ millones de pesos luego de que el Primer Juzgado Civil de Concepción acogiera la demanda interpuesta por el padre de la joven.

La demanda civil tiene como base el hecho que Carabineros de Chile no cumplió con la obligación de resguardar la integridad de la víctima, a pesar de que existían antecedentes claros que confirmaban la violencia física y psicológica que existía por parte del expololo de Antonia, Andrés Larraín.

Falta de servicio

Según la jueza a cargo del caso, Margarita Sanhueza, "frente a tal escenario no queda sino concluir que Carabineros no llevó a cabo el protocolo a que se encontraba obligado al calificar los hechos denunciados como violencia intrafamiliar, no actuando de la forma que le era exigible; y, por ende, su actuación es constitutiva de falta de servicio", sentenció.

Cabe que recordar que la joven falleció luego de precipitarse desde el piso 13 de un departamento ubicado en Concepción, inmediatamente después de tener una fuerte discusión con su expareja.