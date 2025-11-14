Muere fisicoculturista e influencer a los 39 años: Fue al hospital un día antes de ser encontrada muerta

14 nov. 2025 - 17:36 hrs.

La fisicoculturista e influencer brasileña de 39 años Diana Arêas murió esta semana en Río de Janeiro. La tragedia sucedió un día después de que la mujer acudiera al hospital para tratarse unas heridas.

Lo que se sabe de la muerte de la fisicoculturista

Según medios internacionales, Diana se acercó el miércoles pasado a un hospital con cortes en algunas partes de su cuerpo, ante lo cual los doctores le administraron la vacuna antitetánica y le pusieron puntos.

Si bien en un comienzo fue asistida, más tarde los doctores dejaron de prestarle atención y un día después fue hallada sin vida en una zona común de un edificio en Río de Janeiro.

Tenía miles de seguidores y era fanática del deporte

Solo en su cuenta de Instagram, Diana contaba con más de 200 mil seguidores, a quienes les solía mostrar sus avances en el ámbito del fisicoculturismo.

La fisicoculturista e influencer fallecida / Instagram

En gran parte de sus videos aparece dando consejos sobre ejercicio y también de nutrición, debido a la vida saludable que llevaba.

Por ahora no está clara la causa de su muerte, pero lo que sí se sabe es que fue localizada sin vida después del mediodía del jueves pasado.

