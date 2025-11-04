Fue a un restaurante, pidió un plato y le salió una hormiga: Se quejó y le destrozaron el auto

04 nov. 2025 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser una linda salida a comer junto a su pareja, terminó de la peor manera para un hombre que pidió un plato de comida y se encontró una hormiga en el plato. Después de reclamar, un empleado del restaurante le destrozó su auto.

"Salió una hormiga negra de adentro"

El caso ocurrió en el restaurante Bosque Leloir, en Buenos Aires, Argentina, donde la víctima fue a comer una parrillada.

"La moza nos trajo una provoleta con las dos gaseosas que pedimos. Empiezo a cortar para servirle una porción a mi novia y de repente salió una hormiga negra de adentro", relató el hombre en conversación con Primer Plano Online.

"Llamé a la mesera, le informé lo que pasó y que ya se me había ido el apetito, por lo que nos íbamos a retirar. 'Bueno, es solo una hormiga, tampoco es para tanto', fue su respuesta", contó.

"No exagere, es solo un insecto"

El hombre explicó que se fueron "sin hacer ningún alboroto". Sin embargo, cuando se estaba yendo en su vehículo, salió la moza del local con un hombre: "Me señalaron, y el tipo vino hacia mí a patearme el auto. Me abolló el tapabarro delantero derecho y metió el espejo retrovisor hacia adentro. Tuve que frenar por el impacto, pero luego seguí de largo para no generar problemas y porque la calle está jodida".

En paralelo, la mesera le volvió a gritar: "No exagere, es solo un insecto". De inmediato, la víctima se fue del lugar y se dirigió hacia una comisaria para hacer la correspondiente denuncia.

"Ni me tomé el tiempo de hacerle una reseña en Google porque cuando entré lo único que tenían eran críticas, todos comentarios muy parecidos, de mala atención, mala predisposición, falta de respeto y comida mala, y ni una respuesta de sus propietarios a las quejas", concluyó.

