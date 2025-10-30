Médico millonario denuncia que su hija lo internó en un geriátrico "a la fuerza" para robarle su fortuna

30 oct. 2025 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un médico de 82 años denunció que su hija lo engañó para quitarle el control de sus ahorros y que lo dejó internado en un geriátrico contra su voluntad, justo después de que él anunciara que quería casarse con su pareja de hace más de 15 años.

El escándalo familiar —que incluye acusaciones cruzadas, denuncias de privación de la libertad, amenazas y una herencia millonaria en juego— ocurrió en la ciudad Añatuya, Argentina, y ya llegó hasta la Justicia.

Lo encerraron contra su voluntad

Según la denuncia difundida por el medio local El Liberal, el conflicto estalló a mediados de año, cuando una de las hijas del médico lo convenció de retirar una gran cantidad de dólares de dos bancos. "Me escondían las llaves de mi oficina. Vos estás viejo, me decían. Así me convencieron de sacar mis ahorros", contó.

Un día, "bajo el pretexto de realizarme un chequeo médico de rutina me trasladó desde mi domicilio a Rosario, donde, sin mi consentimiento libre y válido, procedió a internarme en un establecimiento geriátrico o asilo para ancianos, en condiciones que configuraron una privación de libertad en contra de mi voluntad", añadió.

El profesional, dueño de una clínica en Santiago del Estero y de varias casas en diferentes ciudades, acusó que estuvo dos meses internado "a la fuerza". Dijo que fue un "régimen de encierro, retenido bajo vigilancia y sin que se me haya permitido retirarme por mis propios medios, ni contar con la libertad ambulatoria mínima indispensable".

"Me secuestraron, me trajeron dormido"

Durante esos dos meses, el médico envió audios a amigos y colegas pidiendo ayuda."Me secuestraron, me trajeron dormido y a la fuerza desde Santiago", les decía.

Esos audios llegaron a oídos de los directivos de un centro de salud privado, quienes alertaron del caso a la Justicia. Gracias al esfuerzo de una abogada y de la actual pareja del médico, lo pudieron sacar del geriátrico.

El 14 de agosto, el Ministerio Público comenzó a investigar el caso para determinar quién autorizó la internación y qué pasó con la fortuna familiar.

Me dijo que si me resisto me va a pegar un tiro

El hombre también acusó que "mi hija me amenaza con venir a buscarme y que me volverá a internar por la fuerza. Me dijo que si me resisto me va a pegar un tiro y me va a meter en un ataúd barato que le dé la municipalidad y que cuando me estén velando me sacará del cajón a la calle a patadas sin permitir que nadie se arrime a despedirme".

Las amenazas también habrían sido hacia su actual pareja de 81 años, por lo que dice estar "encerrado en mi domicilio junto a mi concubina por miedo a una irrupción violenta de mi hija". Su abogado pidió un botón de pánico para ambos.

