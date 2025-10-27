Crimen en la casa donde vivió Gustavo Cerati: ¿Por qué el principal sospechoso fue sobreseído?

27 oct. 2025 - 15:44 hrs.

El 20 de mayo de 2025 causó conmoción en Argentina el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima enterrados junto a la casa que perteneció a Gustavo Cerati entre 2002 y 2003. Fernández Lima había desaparecido en 1984, cuando tenía 16 años.

Tras las primeras indagatorias, Cristian Graf (59), dueño de la vivienda en la que aparecieron los restos óseos, fue sindicado como el principal sospechoso, pues había sido compañero de clase de la víctima.

Graf fue imputado por el encubrimiento del crimen, sin embargo, este lunes se dio a conocer que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 dictó su sobreseimiento de la causa.

¿Por qué fue sobreseído Cristian Graf?

La justicia argentina determinó que el homicidio está prescrito, ya que ocurrió hace más de 40 años. El plazo de prescripción para el delito de homicidio en ese país es de entre 12 y 15 años.

Según informó Infobae, la fiscalía no pudo individualizar autores del homicidio ni demostrar participación de Graf en el hecho principal, aunque de todas formas, al prescribir, el responsable del asesinato no podría ser condenado.

El juez también consideró que las conductas evasivas de Graf —como sus explicaciones inverosímiles, el silencio y la pasividad al no informar a la policía— se dieron únicamente frente a los trabajadores de la obra que encontraron los restos, y no ante las autoridades judiciales.

Entre sus declaraciones, Graf llegó a decir que en el terreno hubo "una iglesia", "un establo" o "un camión con tierra y huesos", versiones que fueron consideradas poco creíbles, aunque no suficientes para obstaculizar la investigación.

A pesar de ello, desde la Fiscalía adelantaron al citado medio que recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para continuar con la imputación contra Graf.