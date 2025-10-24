Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia por "no combatir el narcotráfico"

24 oct. 2025 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos este anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por no combatir el narcotráfico, y recibió una fuerte respuesta del mandatario, quien prometió que no dará "ni un paso atrás".

El Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa del mandatario izquierdista y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

Fue una medida inusual. La lista de sanciones de Estados Unidos suele reservarse para capos de la droga, terroristas y dictadores implicados en graves abusos contra los derechos humanos.

La decisión tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para sumarse a la ofensiva militar que ya opera desde agosto para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo. "El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.

Trump "está tomando medidas firmes para proteger" a su nación, añadió. Petro reaccionó en X de inmediato con duras palabras: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".

"Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", agregó.

Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami. El mandatario colombiano rechaza además los ataques de Washington contra supuestas lanzas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejaron al menos 43 muertos, según él en "ejecuciones extrajudiciales".

