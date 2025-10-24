Estados Unidos envía un portaaviones para combatir a traficantes de drogas en Latinoamérica

24 oct. 2025 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos envió un portaaviones y su flotilla de barcos correspondientes para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina, dijo este viernes el Pentágono, lo que significa un fuerte aumento del poder militar estadounidense en la región.

¿Qué dijeron desde Estados Unidos por el nuevo despliegue militar?

El despliegue del grupo de ataque de los portaaviones USS Gerald R. Ford se produce "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en la red X.

La autoridad estadounidense indicó que "el Secretario de Guerra ha asignado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y a su escuadrón aéreo embarcado al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)".

"La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el AOR del USSOUTHCOM reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", recalcó Parnell.

Por último, el portavoz del Pentágono afirmó que "estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las OCT".

