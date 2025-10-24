Pegó con cinta adhesiva la cabeza de su alumno a una mesa durante 1 hora: Profesor pierde su licencia por grave caso de violencia

24 oct. 2025 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un profesor de Nueva Jersey, en Estados Unidos, renunció a su licencia de profesor después de ser arrestado por un grave caso de violencia contra uno de sus alumnos de 9 años, al que le aplicó un supuesto castigo.

Lo pegó a la mesa con cinta adhesiva

En octubre del año pasado, Todd Lewis, de 58 años, habría pegado con cinta adhesiva la cabeza del estudiante a su escritorio durante casi una hora, motivo por el que fue detenido en diciembre, según publicó People.

En ese momento, la policía también arrestó a Sallyann Scala, quien era la asistente de Lewis, tras ser acusada supuestamente de no hacer nada y no intervenir para detener el castigo.

El pequeño afectado le dijo a la policía que el profesor "le había colocado cinta adhesiva alrededor de la nuca y la había asegurado a su escritorio durante aproximadamente 40 a 50 minutos, mientras la Sra. Scala estaba presente en la sala y no intervino".

Perdió su licencia y arriesga ir a prisión

Según la policía, Lewis fue acusado de poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado. Por su parte, Scala, de 68 años, fue acusada de maltrato infantil y negligencia infantil en cuarto grado.

En consecuencia, el profesor de la Escuela Primaria Lenox Hill entregó voluntariamente sus dos licencias de maestro de primaria que tenía desde 2004 y 2005, según NorthJersey.com. La mujer tampoco se encuentra trabajando en la escuela.

En paralelo, Lewis está con libertad vigilada, pero arriesga una pena de 5 a 10 años de prisión estatal, mientras que Scala enfrenta una posible pena de hasta 18 meses.

