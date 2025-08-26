El desesperado llamado de hijo de alpinista rusa que se quebró una pierna en la cumbre más alta de la cordillera de Tien Shan

26 ag. 2025 - 10:50 hrs.

Un angustiante llamado es el que ha estado realizando el hijo de Natalia Nagovitsyna, una alpinista rusa que sufrió un accidente el pasado 12 de agosto cuando hacía su descenso del Pico Pobeda, en Kirguistán, la cumbre más alta de la cordillera de Tien Shan a 7,439 metros.

Fue ese día que la mujer se rompió una pierna. Si bien su guía Roman la atendió en un primer momento y fue socorrida por varios compañeros, aún no se ha podido concretar el rescate.

De hecho, durante las primeras horas del operativo todo se complicó por las duras condiciones climatológicas de la zona, con vientos fuertes, tormentas de nieve y temperaturas que llegan a los 30 grados bajo cero.

La situación se ha tornado más dramática luego de que dos compañeros de Nagovitsyna, un italiano y un alemán que auxiliaron a la mujer en un primer momento, intentaran subir hasta donde se encontraba la mujer para entregarle un saco de dormir y algo de comida. El problema es que en ese periplo, el italiano terminó falleciendo por un edema cerebral.

El desesperado llamado de hijo de Natalia Nagovitsyna

Considerando el paso de los días y las duras condiciones presentadas en el lugar, los equipos de rescate, han perdido las esperanzas de encontrar a la mujer con vida.

A pesar de esos desalentadores pronósticos, la familia de Nagovitsyna ha solicitado que no se desista en la búsqueda de la alpinista. En ese sentido, el hijo de la afectada alertó a las autoridades que su madre seguiría con vida, esto gracias a imágenes tomadas con un dron.

Sin embargo, esto no termina por convencer a los expertos, quienes señalan que es imposible que la mujer continúe con vida por las condiciones a las que ha estdo expuesta.