Tiktoker venezolana arremete contra compatriotas por revelación de género en El Yeso: "En casa ajena hay que respetar"

24 ag. 2025 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tiktoker venezolana residente en Chile, Yosfrancis García, criticó duramente en sus redes sociales a sus compatriotas que realizaron una polémica revelación de género en el área protegida del Embalse El Yeso, en el Cajón del Maipo.

"En casa ajena hay que respetar"

García dijo que no tenía intención de abordar el tema, pero afirmó que la situación la sobrepasó: "En mi hogar me enseñaron que en casa ajena hay que dar lo mejor y respetar. Y parece mentira, pero en vez de mejorar, vamos para abajo por estos actos que a todos nos dejan en mal y nos perjudican", escribió en la descripción de su video.

"Soy venezolana en Chile y yo ya estoy cansada. Estoy hasta aquí (haciendo un gesto de cansancio). ¿Cómo es eso de revelación de género en el Embalse El Yeso aquí en Chile? No, es que ustedes se pasan", afirmó con bastante molestia en el registro que acumula más de 160 mil likes.

"¿Cómo es eso posible que ustedes en tanto tiempo y tantos años no entiendan que este es otro país, otra cultura? Yo sé que nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a hacer fiestas en los cerros, en los entierros, en las playas, cerrar las calles y nadie dice nada. Pero este es otro país. A ellos les duele su país", agregó.

Tras esto, dijo que le parece pésimo el comportamiento de sus compatriotas, ya que "los chilenos aman la naturaleza, los animales, sus calles, su país".

"Yo pensé que yo este año ya yo había vivido todo, pero salen con esto", añadió posteriormente la joven que acumula más de 76 mil seguidores en TikTok, explicado además que estaba cansada de los venezolanos que tilden de "aburridos" a los chilenos por no festejar en las calles.

"Este es su país. Ellos cuidan la naturaleza, los animales. Yo siempre lo he dicho. Si no te gusta Chile, o estás aburrido, no te quieres adaptar, quieres vivir de puras fiestas, rumba, espectáculos, show en todos lados; pesca tus huevadas y te vas, como dicen aquí en Chile", cerró.

Revisa el registro de la tiktoker venezolana

@alpoder_09alejaalejanr1 Tenía en mente no hablar más de estos temas pero no , yo no soy la que está mal así que los invito ah que se analicen un poco porque no es normal esto. En mi hogar me enseñaron que en casa ajena hay que dar lo mejor y respetar. Y parece mentira pero en vez de mejorar vamos es para abajo por estos actos que ah todos nos dejan en mal y nos perjudican. #revelaciondegeneroembalseelyeso #esteesotropaisotraculturaasiqmasrespetoyamor #venezolanaenchileiloca🇻🇪🇨🇱 #fyp #viralvideo ♬ sonido original - Soy🪄❤️‍🔥Aleja👁️👁️🦹

Todo sobre Sucesos