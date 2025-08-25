Fue a una entrevista de trabajo tras convertirse en madre y le dijeron que "se quedara en casa con el bebé": Demandó y ganó

25 ag. 2025 - 13:59 hrs.

Una millonaria suma es la que deberá pagar un colegio de Irlanda por un desafortunado comentario de su directora hacia una profesora que recientemente había dado a luz.

Resulta que Emily, se desempeñaba como maestra temporal en la Escuela Nacional St Tola en Co Westmeath, Irlanda, debido a que se tuvo que ausentar por maternidad, pues iba a tener un bebé.

Por esto, se presentó a una entrevista de trabajo que le permitiría pasar de un contrato temporal a indefinido, por lo que acudió ante la directora del establecimiento y el resto del equipo directivo.

¿Cuánto recibirá profesora que demandó a colegio por decirle que se quedara con su bebé en casa?

Sin embargo, en un momento determinado de la entrevista, la directora lanzó un comentario que no cayó del todo bien. "Deberías disfrutar de cada momento en casa con tu bebé", dijo la mujer.

En conversación con el medio local, Roscommon Herald, Emily explicó que le, "pareció poco profesional hablar sobre mi permiso por maternidad delante de todos ellos y ese comentario sobre mi bebé me hizo pensar que no iba a seguir trabajando allí". Al día siguiente se cumplió su pronóstico y se le informó que no fue seleccionada, es más, contrataron a una profesora con menos experiencia que ella.

La profesora interpuso una demanda ante la Comisión de Relaciones Laborales irlandesa, quienes establecieron que se deberá indemnizar a la profesional con 85.000 euros, suma que equivale a unos 95 millones de pesos chilenos.

"Fue inapropiado que se hicieran comentarios sobre la situación familiar de la candidata durante el proceso de selección. El colegio no ha sido capaz de demostrar que se ha actuado con objetividad, y tampoco de justificar cómo una candidata con menos experiencia consiguió el puesto", argumentaron desde la comisión.

Por su parte, desde el centro educativo se defendieron afirmando que, "fue un comentario empático entre madres" y que, "no había intención alguna de influir en el proceso, ya que su intención siempre fue desearle lo mejor después del nacimiento de su hija".

Emily respondió que, "hubiera sido diferente si estuviésemos en una conversación privada, pero en una entrevista, delante de todos, tuvo un impacto claro en la decisión".