Mujer de La Ligua le sacó todos los ahorros de vivienda a su propia hermana: Se los dio a su hijo para que comprara una casa

25 ag. 2025 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer acudió a la justicia, puesto que acusó a su hermana de haberle robado sus ahorros de toda la vida que esta tenía para poder comprar una casa y así pasar una vejez tranquila en la que sería su vivienda propia.

Todo esto ocurrió en la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso, cuando la denunciante acudía a sucursales del Banco Estado para poder realizar depósitos en efectivo en su cuenta de ahorro para la vivienda, con el fin de postular y obtener el Subsidio Habitacional Tramo 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Su hermana era quien la acompañaba a efectuar dicho trámite, ya que la titular padece una discapacidad que, si bien no la limita para desplazarse, sí dificulta sus habilidades de expresión.

¿Cómo robó una mujer a su hermana el dinero que tenía ahorrado?

Sin embargo, la confianza con su hermana se vio quebrantada cuando, al solicitar un estado de cuenta a la entidad bancaria, se percató de que el detalle de la cartola arrojaba un saldo de $0 pesos. Inmediatamente, sospechó y consultó a Bélgica, ya que era la única persona que sabía del dinero y que la acompañaba a depositar.

En concreto, el monto ahorrado ascendía a $4.600.000 y además tenía otros dos millones listos para depositar. Al momento de encarar a su hermana, esta no se avergonzó y asumió haber sacado el dinero y afirmó que se lo entregó a su hijo para que este pudiera comprar una casa, argumentando que, "era mejor que lo tuviera su hijo, ya que la ayudaban (el hijo de la demandada) por ser discapacitada y que podía conseguir dinero de otro lugar, en cambio, su hijo no tenía esa oportunidad".

Efectivamente, el hijo de la demandada compró una vivienda en la misma comuna de La Ligua con el dinero que su madre retiró realizando giros de $200 mil pesos todos los días por un mes, desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 15 de junio del mismo año.

La situación le generó angustia, insomnio, tristeza y desesperación a la afectada, ya que ahorró el dinero a base de esfuerzo y sacrificio a lo largo de su vida y quedó sin nada por el abuso de confianza de su hermana.

Finalmente, la mujer acudió a la justicia, la que el pasado 11 de agosto determinó que su hermana deberá indemnizarla por mala administración de cuenta de ahorro y deberá pagar $4.800.000 por concepto de daño emergente y $5.000.000 por daño moral.

