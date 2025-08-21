El emotivo mensaje que dejó el juez "más amable del mundo" antes de morir

21 ag. 2025 - 16:10 hrs.

Este miércoles 20 de agosto murió Frank Caprio, exjuez de Providence en Estados Unidos. Quien fuera conocido como el juez "más amable del mundo", falleció a causa de un cáncer al páncreas, de acuerdo a información entregada por el medio Newsweek.

La fama del exjuez se forjó por su trato humano dentro de los tribunales y se transformó en una figura a nivel mundial gracias a la popularidad del programa Caught in Providence, espacio televisivo donde mostró una empatía que atrajo a la audiencia que lo posicionó como un símbolo de justicia compasiva.

Caprio no ha hecho noticia en los últimos días solo por su deceso, sino que también lo ha hecho por el sentido mensaje que dejó antes de morir.

El emotivo mensaje que dejó el juez

A través de un video filmado dentro del hospital, en el que se oye al otrora juez con la voz entrecortada, solicitó que sus fanáticos lo tuvieran en sus oraciones.

"El año pasado les pedí que rezaran por mí y es evidente que así fue porque superé un período muy difícil. Lamentablemente, he tenido una recaída y volví al hospital. Les pido que me tengan de nuevo en sus oraciones", dijo.

"Creo mucho en el poder de la oración. El Todopoderoso nos cuida. Por favor, recuérdenme", añadió. La publicación, que fue compartida en TikTok 24 horas antes de su muerte, obtuvo más de tres millones de visualizaciones en esa plataforma y otros 2,4 millones en Instagram.

Distintas fueron las acciones que le valieron ser considerado como "el juez más amable del mundo". En más de una ocasión sentó en el estrado, junto a él, a niños. Además de presentar un peluche de sí mismo vestido de juez.

A través de una entrevista concedida en marzo de 2024, explicó que su forma de ser, estaba inspirada en su propia historia de vida. De acuerdo a lo que explicó, fue nacido y criado en la pobreza a pocas calles del juzgado que a posteriori llevaría su nombre.

Mira el video:

Todo sobre Famosos