El millonario acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de separación: Incluye pensión vitalicia para la modelo

La noticia de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparan para casarse acaparó la atención mediática a nivel internacional. Tras casi una década juntos, la pareja está lista para dar el siguiente paso, en lo que promete ser una de las bodas más comentadas de los últimos años.

Los futuros novios comenzaron su relación en 2016, cuando Georgina trabajaba como vendedora en la exclusiva tienda Gucci Atelier. Fue en un evento de la marca donde conoció al astro del fútbol, y un año después hicieron oficial su romance.

El millonario acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de separación

El pasado 11 de agosto, la empresaria hispano-argentina anunció su compromiso con una fotografía en la que aparece su mano izquierda, luciendo un impresionante anillo con un enorme diamante, que recubre prácticamente el tercio de su dedo anular.

Aunque aún no han llegado al altar, la pareja ya tendría resuelto el escenario de una posible separación. Según filtró la revista española TV Guía, ambos habrían firmado un acuerdo prematrimonial en 2017, poco después del nacimiento de su hija, Alana Martina.

El mentado documento contempla condiciones económicas favorables para Georgina y ha sido actualizado para reflejar la nueva realidad familiar y patrimonial, con el objetivo de garantizar el bienestar de ella y de sus hijos.

En detalle, establece que, en caso de separación, el jugador portugués deberá pagar una pensión vitalicia superior a 114.000 dólares mensuales (equivalentes a más de 110 millones de pesos chilenos). Además, tendrá que ceder la lujosa mansión que poseen en La Finca, Madrid, valorada en más de cinco millones de euros.

La medida también busca prevenir conflictos financieros y proteger los activos del deportista, cuya fortuna se estima en decenas de millones de dólares, gracias a sus negocios y a su actual contrato con el club Al-Nassr de Arabia Saudita.

