"nutrIA": La innovadora app nutricional del hijo de Diana Bolocco que promociona Sammis Reyes

"Comer sano es rico, fácil y para todos", promete en sus redes sociales al app "nutrIA" que lanzó hace dos meses Pedro "Piru" Cisternas, el hijo de mayor de la periodista y animadora de televisión Diana Bolocco.

La innovadora aplicación utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar en segundos los alimentos que los usuarios consumen diariamente, para lo cual solo es necesario subir una fotografía.

"Con nutrIA, basta con una foto para registrar lo que comes y obtener un desglose instantáneo de las calorías y nutrientes que consumes", explica en mayor detalle la descripción de la app en Google Play.

"Piru" -ingeniero, influencer y también expololo de Florencia Araneda- demuestra en la más reciente publicación de "nutrIA" en Instagram lo fácil que es utilizar la app, la cual incluso entrega información nutricional detallada de preparaciones complejas como un yogurt con diferentes frutas y semillas.

Sammis Reyes promociona "nutrIA"

Quien también se unió a la promoción de "nutrIA" fue Sammis Reyes, quien hizo referencias a sus publicidades para McDonald's: "Me criticaron por hacer un comercial con una marca de comida rápida, pero no sabían que tenía todo fríamente calculado... Calculado con Nutria!", escribió.

Para comprobar la efectividad de la app, el pololo de Emilia Dides invitó a "Piru" y a su socio, Nicolás Pirozzi, a una "pijamada" en la que debían acertar la cantidad de calorías que ingiere el exjugador de la NFL al prepararle un desayuno con una veintena de huevos.

"Todos podemos darnos un gusto con la comida de vez en cuando. Lo importante es entender nuestros requerimientos alimenticios y hacer lo mejor posible la mayor cantidad del tiempo", sostiene finalmente Sammis en la publicación.

